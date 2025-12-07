Del sol a la lluvia: así cambiará el tiempo en Córdoba en solo cuatro días

Córdoba afronta una semana marcada por la estabilidad atmosférica en su primera mitad y un notable aumento de la nubosidad conforme avance hacia el fin de semana, según vaticina la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, este lunes arrancará con nieblas a primera ... hora de la mañana, que se irán disipando conforme pasen las horas. Las temperaturas rondarán los 17 grados de máximas, panorama que se repetirá el martes, si bien el mercurio subirá hasta los 19 grados.

Lluvias A partir del miércoles el tiempo empezará a desestabilizarse, con cielos muy cubiertos, si bien los termómetros apenas variarán. El jueves habrá algunos intervalos nubosos, pero volverá a brillar el sol; eso sí, la noche será más frías, ya que las mínimas se quedarán en 5 grados. Será el viernes cuando la atmósfera se inestabilice de forma más evidente: se esperan intervalos nubosos con lluvia y una probabilidad de precipitación del 80%. Las temperaturas se moverán entre mínimas de 5 a 8 grados y máximas de 15 a 19 durante toda la semana, sin oscilaciones bruscas destacadas.

