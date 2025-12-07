Suscríbete a
Del sol a la lluvia: así cambiará el tiempo en Córdoba en solo cuatro días

Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas entre 15 y 19 grados

La Aemet avisa de un cambio drástico del tiempo en España durante el puente de diciembre: lluvias y hasta 10 grados más en estas zonas

Una jove bajo la lluvia en Córdoba
Una jove bajo la lluvia en Córdoba V.M.
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Córdoba afronta una semana marcada por la estabilidad atmosférica en su primera mitad y un notable aumento de la nubosidad conforme avance hacia el fin de semana, según vaticina la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, este lunes arrancará con nieblas a primera ... hora de la mañana, que se irán disipando conforme pasen las horas. Las temperaturas rondarán los 17 grados de máximas, panorama que se repetirá el martes, si bien el mercurio subirá hasta los 19 grados.

