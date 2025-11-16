Suscríbete a
El sistema milenario de la Mezquita-Catedral de Córdoba que despejó a la borrasca Claudia

Su sistema de canales y gárgolas en la cubierta permitieron evacuar las fuertes lluvias de este sábado dejando un espectáculo visual

El muro norte de la Mezquita-Catedral repleto de caños de agua por las cubiertas
L. Mediavilla

Córdoba

Los 74 litros por metro cuadrado caídos este sábado en Córdoba por el paso de la borrasca Claudia dejaron imágenes preocupantes pero también inéditas. Como suele ocurrir cuando se produce un alta acumulación de precipitaciones en poco espacio de tiempo, la Mezquita-Catedral y ... el Patio de los Naranjos se convierten en un espectáculo visual gracias a los canales y gárgolas de las cubiertas del monumento Patrimonio de la Humanidad.

