El Sindicato Médico de Córdoba denuncia una agresión en el centro de Salud de Fernán Núñez

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado en un comunicado una nueva agresión sufrida por los profesionales que se encontraban de guardia en el Centro de Salud del municipio cordobés de Fernán Núñez, ante el que expresan su «más enérgica condena».

Tal y como ... han detallado en su nota, en la madrugada del 2 de noviembre a las 00.35 horas, un individuo accedió al punto de Urgencias en un estado de «gran agitación, portando un palo y profiriendo amenazas hacia el personal sanitario». Los profesionales aseguran que vivieron «momentos de enorme tensión y miedo, sintiendo seriamente amenazada su integridad física».

Desde el sindicato quieren mostrar «nuestro total apoyo y solidaridad a los compañeros afectados, y recordamos que ninguna circunstancia justifica la violencia. Cada agresión a un sanitario es una agresión al sistema público de salud y, en última instancia, a los propios pacientes». Noticia Relacionada Las agresiones físicas a sanitarios aumentan un 25% desde 2019 y hay ya más de una al día Rafael Aguilar Siete de cada diez víctimas de los episodios violentos son mujeres Por ello, el Sindicato Médico de Córdoba ha convocado una concentración de repulsa el próximo martes 19 de noviembre a las 12.30 horas, frente al Centro de Salud de Fernán Núñez, a la que han invitado a participar a la Delegada Territorial de Salud, María Jesús Botella, a la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur de Córdoba, así como al resto de organizaciones sindicales. Han lanzado un mensaje buscando el respaldo de la ciudadanía en un tema «que nos afecta a todos». Por último, han remarcado que «la violencia no puede tener cabida en un entorno donde cada día se ejerce la vocación, la entrega y el compromiso con la salud de los demás. Proteger a quienes tienen que prestar un servicio público de tanta relevancia no es una opción, debe ser una prioridad. El respeto a quienes cuidan es la base de una sanidad digna y humana».

