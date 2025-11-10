Suscríbete a
violencia

El Sindicato Médico de Córdoba denuncia una agresión en el centro de Salud de Fernán Núñez

Un hombre accedió a Urgencias con un palo «amenazando a los profesionales de guardia»

El Área Sanitaria Sur de Córdoba recibirá 71 nuevos profesionales a partir del 1 de diciembre

Un técnico de ambulancia llega al servicio de Urgencias en Córdoba
ABC Córdoba

Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado en un comunicado una nueva agresión sufrida por los profesionales que se encontraban de guardia en el Centro de Salud del municipio cordobés de Fernán Núñez, ante el que expresan su «más enérgica condena».

Tal y como ... han detallado en su nota, en la madrugada del 2 de noviembre a las 00.35 horas, un individuo accedió al punto de Urgencias en un estado de «gran agitación, portando un palo y profiriendo amenazas hacia el personal sanitario». Los profesionales aseguran que vivieron «momentos de enorme tensión y miedo, sintiendo seriamente amenazada su integridad física».

