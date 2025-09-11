Defensa
Silencio en las empresas afectadas por la anulación del contrato del lanzacohetes que se fabrica en Córdoba
Escribano M&E y Expal evitan pronunciarse por el veto de Sánchez a Israel que deja tocado el Silam, que se produce en Rabanales 21
El veto a Israel de Sánchez deja tocado al lanzacohetes del Ejército que fabrica Escribano en Córdoba
Las dos empresas que forman la UTE que fabrica el nuevo lanzacohetes del Ejército español en el parque tecnológico Rabanales 21 en Córdoba, Escribano Mechanical&Engineering y Expal, guardan silencio sobre la situación en la que queda el proyecto de producción del Silam después de que el Ministerio de Defensa anulase este miércoles el anuncio de adjudicación de este contrato por valor de casi 700 millones de euros.
ABC Córdoba ha vuelto a contactar con los dos empresas afectadas a lo largo de este jueves para que puedan explicar su versión de la situación en la que se queda actualmente el contrato y sobre todo sus consecuencias para la fabricación del mismo en su planta en Córdoba. Sin embargo, las dos empresas han declinado realizar ninguna declaración pública sobre el asunto.
Lo cierto es que la anulación del anuncio de adjudicación del contrato de producción del lanzacohetes a última hora de la tarde del miércoles reconocen que ha cogido incluso por sorpresa. De hecho, los directivos de ambas empresas están pendientes de reuniones internas de sus cúpulas en las próximas horas para analizar la situación en la que queda el contrato y sobre todo las consecuencias que puedan tener.
De momento, tanto Escribano M&M como Expal prefieren mantener silencio y la primera remite a lo que pueda decir el Ministerio de Defensa para aclarar la situación generada por el veto del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez (PSOE), a cualquier tipo de armamento de Israel y su afección al lanzacohetes que se fabrica en Córdoba. El mismo utiliza una tecnología israelí, de ahí la decisión de Defensa de anular el anuncio de adjudicación del Silam.
