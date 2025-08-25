Silbon presenta una nueva campaña junto a Mó

Mó y Silbon refuerzan su alianza creativa con una nueva colección para otoño-invierno 2025. Una colaboración que fusiona la elegancia atemporal y el diseño de vanguardia en una línea de gafas que destaca por su calidad, versatilidad y personalidad.

La colección MÓ x SILBON AW25 apuesta por una estética sofisticada y envolvente, con una paleta cromática donde predominan tonos profundos como burdeos, verde botella, azul noche, gris antracita y los clásicos negro y carey. La cápsula ofrece modelos de sol y graduado para hombre, mujer y niño, adaptándose a los estilos y necesidades de cada uno.

La colección

En esta temporada, Mó x Silbon presenta 16 modelos diseñados para acompañar los looks más elegantes y versátiles del otoño y el invierno.

Para mujer, la colección incluye cuatro modelos de gafas de sol —MÓ Aura en naranja, Mó Nebula en carey, Móvira en carey combinado con verde botella y Mó Aurale en tono burdeos— además de cuatro modelos de gafas graduadas como Mó Escena en blanco y morado, Mó Ether en negro y Mó Pure en dorado. Estas piezas destacan por sus formas suaves y sofisticadas, con colores que van desde neutros elegantes hasta tonalidades más arriesgadas para quienes buscan un toque diferenciador.

Noticia Relacionada Silbon abre nueva tienda en el corazón de Barcelona D.Delgado La firma cordobesa se acerca con esta inaguración a los 160 establecimientos

Para hombre, incluye cuatro modelos de gafas de sol, entre ellos Mó Spirit en amarillo y naranja y Mó Colt en negro, y cuatro modelos de gafas graduadas en colores neutros como Mó Zenith en dos tonalidades y Mó Tex en una opción oscura y otra más clara. Estos diseños destacan por su carácter contemporáneo, adaptándose a los amantes de la funcionalidad sin renunciar a la elegancia.

Línea unique

Una temporada más, Mó x Silbon vuelve a pensar en los amantes de la exigencia, la elegancia y la alta gama con el lanzamiento de la línea UNIQUE.

En esta edición exclusiva, para hombre destacan dos modelos únicos: una montura fina en dorado y otra en carey con lente clara, opciones que apuestan por un aire más clásico y sofisticado, mientras que para mujer la propuesta se vuelve más atrevida con dos modelos ovalados, Mó Ace y Mó Eden, disponibles en varias tonalidades como verde, naranja y tonos rosados, perfectos para looks más exclusivos y vanguardistas.

La campaña

Rodeados de paisajes rurales, caballos y animales que realzan el espíritu libre y sofisticado de la colección, la narrativa visual conecta con la esencia de la temporada: un regreso a lo auténtico, a la calidez y a la elegancia natural. Los protagonistas de esta campaña son Okkie, Oliver Baggerman y Adriana Sánchez. Con looks que combinan lo clásico y lo contemporáneo, transmiten la elegancia serena y el confort que se busca en los meses más fríos del año.

La nueva colección Mó x Silbon AW25 está diseñada para quienes buscan estilo, elegancia y versatilidad en su día a día. Una propuesta para vivir el otoño y el invierno con carácter y personalidad.

Más temas:

Otoño

Invierno

Modelos

Moda

Córdoba