Silbon da un paso más en 'Second Life', su 'Wallapop' textil: abre en Córdoba tienda física de su ropa usada

Silbon, la potente marca cordobesa de moda, ha dado un paso más en su proyecto 'Second Life', una suerte de enorme 'Wallapop' textil que busca dar un mayor recorrido a sus prendas. En esa línea de negocio, la compañía vende de ... segunda mano su ropa.
La gran novedad es que a la tienda 'online' de 'Second Life' se añade ahora el primer establecimiento físico para sus prendas de segunda mano: está en el 'oulet' de esta marca en Chinales (avenida Profesor Arnold J. Toynbee).
La firma de Córdoba refuerza su presencia en la Comunidad de Madrid y en un destilo popular de compras
Según ha comunicado Silbon este jueves en este espacio sus clientes podrán encontrar prendas de sus líneas para hombre, mujer, niño y niña; además de novedades cada mes. Eso sí, este espacio de venta no no admite recogida de prendas.
Para entregar ropa de Silbon, hay una serie de tiendas de la marca habilitadas para ello -puedes consultarlas pinchando en este enlace-. El sistema activado por esta firma permite a quienes compraron prendas de esta empresa, entregarla y a cambio conseguir una recarga de saldo en la app de la firma para posteriores compras. Tras recoger esa ropa de segunda mano, Silbon la clasifica, prepara y etiqueta para que vuelvan a salir al mercado.
