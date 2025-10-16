Suscríbete a
ABC Premium

economía

Silbon da un paso más en 'Second Life', su 'Wallapop' textil: abre en Córdoba tienda física de su ropa usada

Estará en su 'outlet' situado en Chinales, en la avenida Profesor Arnold J. Toynbee

Silbon presenta una nueva campaña junto a Mó

Pablo López, CEO de Silbon: «La moda es como una Selectividad cada seis meses»

Pablo López, fundador de Silbon
Pablo López, fundador de Silbon rafael carmona
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Silbon, la potente marca cordobesa de moda, ha dado un paso más en su proyecto 'Second Life', una suerte de enorme 'Wallapop' textil que busca dar un mayor recorrido a sus prendas. En esa línea de negocio, la compañía vende de ... segunda mano su ropa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app