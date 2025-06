Shopping Night: una fiesta en las calles de Córdoba

Una pasarela de moda. Dos drags queen: La Culata e Imperio Reina. Música de fiesta. Un bingo. Y, de pronto, cuatro cordobeses pueden estar en unos días navegando en Hornachuelos. Este es uno de los regalos de una de las tiendas más festivas del centro de Córdoba durante la Shopping Night. Eduardo Raya, de la peluquería 'El guapo habla', lo da todo durante esta noche como otros muchos comerciantes del centro. Aunque cuenta que tiene que madrugar al día siguiente, cuarenta tiendas han dejado artículos en su local para un sorteo.

Desde un almuerzo en Bocadi hasta zapatos de ocasión se reparten en un local que será centro neurálgico de un evento que empieza desde la tarde y se extiende hasta la madrugada. La Shopping Night Córdoba, con el lema 'Héroes del Comercio', y organizada por el Centro Comercial Abierto Centro Córdoba, llega un junio más para animar una noche escogida en la que los cordobeses llenan las ya calurosísimas calles.

Una de las tiendas decanas de Córdoba, Toril, tanto en calzado, calzado de esparto, camisas de lino y complementos realizan en torno al 10 ó 15%. «Es un día un poquito especial y muy bueno para el comercio», declara uno de sus responsables, Francisco Muñoz, mientras señala uno de los productos estrella: una camiseta blanca con la silueta de Manolete ataviado con gafas de sol. «Sacamos el perchero, ponemos música, intentamos adornar un poquito la tienda y damos algún canapé y copa de vino para celebrar con nuestros clientes», ha indicado Manuel Serrano, de la tienda Pin «Es un ambiente sano, bonito y muy agradable».

Conchi Pérez, de la tienda 'Me lo dijo Pérez', indica que en las diversas tiendas que tiene esta casa sacan los percheros a la calle para ofrecer saldos «de 9'99 a 24'99». Según su experiencia por noches anteriores, la gente ya suele salir por la tarde, y se mantiene hasta bien entrada la noche. Muy cerca, y dado que esta empresa tiene varios locales, Carmen, en 'Me lo dijo Pérez Plus', señala que se ocupan de tallas más grandes, hasta la 54: «por nuestra experiencia en ediciones anteriores, se echa el público a la calle».

Un grupo de cuatro amigas de mediana edad, Puri, Concha, Reme y Conso, observan en diversas tiendas las rebajas. «Salimos sobre todo a mirar, porque hoy día la verdad es que hay rebajas por todos lados». Una pareja, Rafa y Marifé, salen igualmente por el ambiente existente: «Aprovechamos para cenar más que nada, y si vemos algo... pues lo mismo cae». Más dispuestas a comprar algo de ropa están Julia y Rocío, amigas jóvenes que aprovechan para quedar con los amigos y ver los conciertos programados: «Lo que hay que tener es paciencia, y no comprar lo primero que pilles».

'Entre trapos'

Isabel Meléndez Valdés, de la tienda 'Entre Trapos', realiza unos descuentos especiales que van que oscilan entre el 20, 30 ó 40% «La gente pasea más, el aliciente es que sacamos la ropa a la calle y se anima a comprar barato».

En Cruz Conde y las Tendillas el ambiente es extraordinario desde antes de las 20:00, puesto que ya empiezan las actuaciones de grupos muy conocidos en Córdoba, como Olivetti. Les siguen Baile Oro y Plata, un tributo a Héroes del Silencio a cargo de El Despertar del Silencio y el DJ de Los 40 Principales, Dani Moreno 'El Gallo', a partir de las 23:30 horas. Al margen, en otros comercios, diverso DJ's amenizan las compras.