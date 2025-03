«La última tourné» de Alaska, lo más esperado del Gran Teatro de Córdoba este marzo

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la programación de 2020 de los teatros de la ciudad, en la que destacan las actuaciones de Carlos Núñez con «Canciones Celtas» de Beethoven -prevista para el 28 de noviembre en el Gran Teatro-, y la representación teatral de la novela de Mario Vargas Llosa « La fiesta del Chivo » -el 13 de noviembre en el Gran Teatro-. A este mismo espacio escénico llegará el 30 de octubre el Win Mertens Duo con «Inescaparable 1980-2020».

De manera más inmediata el público cordobés podrá disfrutar de la obra «La última tourné» en el Gran Teatro las jornadas del 20 y del 21 de marzo, y que está protagonizada por Alaska , Mario Vaquerizo , Bibiana Fernández y Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández. Ya el 9 de mayo llega el espectáculo « Chilhood Send » de Pink Tones.

La programación del Teatro Góngora tiene el 20 de marzo una cita importante con la entrega de los premios Qurtuba 2020 y el día 2 de abril llega la producción « Salvajes ». El 15 de abril estará sobre las tablas « El divino impaciente » de José María Pemán y el 30 «NLive Directos Solidarios».

Mayo arranca en el Góngora con el Festival « Bauhaus 101 », que estará a disposición del público el día 6 en la sala Polifemo. Ya el 25 de septiembre llega a los escenarios del Teatro de la Axerquía « God save the Queen ‘Tour Champions of the Word’ »; el ciclo de conciertos del espacio escénico anexo al Parque Cruz Conde proseguirá el 26 de septiembre con El Arrebato , que ofrecerá a su público el «Tour Abrazos», mientras que el 27 de septiembre está prevista la actuación de Roger Hodgson con su «2020 Tour». La programación de La Axerquía se completará con el concierto «Sentir» de Pastora Soler el 3 de octubre.