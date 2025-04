Aprieta el calor y la tendencia en el Sector Sur hay que buscarla en los ventiladores de techo. Bayomo y Raki son las marcas que rompen el mercado de los refrigeradores domésticos en los alrededores de la plaza del Mediodía. Ahí abajo, entre la avenida de Cádiz y la carretera de Granada, el aire acondicionado es un artículo de lujo , el tarifazo la puntilla a la maltrecha economía doméstica y la segunda puerta que vale es la del cuarto de pila que hay que dejar abierta en cuanto se va el sol para que haga corriente con el aire que entra por la ventana del salón.

Así que para complot el de las eléctricas y no el de la licencia para quitar la celosía que ha querido ver Pedro García cuatro años después del permiso para su retirada que concedió la Gerencia estando bajo su mando.

‘El efecto confianza de Córdoba se expande’, dice Salvador Fuentes , su sucesor todopoderoso, el atlante del equipo de gobierno municipal que dirige con un esquema de colorines Urbanismo, la Hacienda local y Vimcorsa. Ahí es nada.

A este hombre le cabe todo en un folio, como al otro le cabía el Estado en la cabeza. ¿Cuánto hace que en el Ayuntamiento no hay un concejal con más ocupaciones y de tanto peso? Él dice que puede con lo que le echen: «Me pagan parar resolver problemas, no para recitar poesías. No voy a cambiar. Hay que estar en el tajo las veinticuatro horas», declara en una entrevista a este periódico.

El alcalde visita los sitios donde la ciudad se cuece en cuanto el sol aprieta y las obritas de verano prosperan. Dorado le agradece la compañía en la Huerta de la Reina, en el mismito Distrito Sur donde es ya un hábito recuperado tomar el fresco en los portales de los bloques en los que las facturas desorbitadas silencian las máquinas de refrigeración.

Y mientras tanto Fuentes a lo suyo, que es también gestionar remanentes. El otro día, en Orive, anunció que el Ayuntamiento se va a gastar 31 millones y pico, o que al menos lo va a intentar, antes de que acabe el año y con cargo a los sobrantes presupuestarios del curso pasado: un carril bici de Villarubia a Encinarejo -el ‘lobby’ de Ruiz Madruga, que empuja lo suyo-, la reapertura del centro de interpretación de los Patios en Trueque -que ya cantaba que en pleno año del centenario de la fiesta estuviera cerrado-. Todo lo tiene apuntado Fuentes en su papelito de colores.