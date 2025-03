En la caseta de siempre

Mira, que no iba a ir a la Feria pero es que tengo el cuerpo «grasioso» y no me quedo en casa allá me maten. Que salga el sol por Antequera, ya tú sabes. Termino lo que estoy escribiendo y nos vemos. Sí, en ... la primera caseta de siempre. La de regar la plaza, echarse algo al coleto para asentar el estómago y empezar la ruta del «bakalao» como señores. Que ya te digo que hoy no tenía muchas ganas con el calor que hace y con los autobuses llenos de gente camino del Arenal , que tampoco es cuestión de tentar a la suerte. Pero, chico, que un día es un día y después del año pasado pues cualquiera se queda en casa viendo Netflix . Sí, como cuando estuvimos confinados. Jeje. Venga, no me fastidies.

Que sí, que no me retraso, que te lo prometo. Solo una caña (o dos) en el Correo , saludo a los del Barón y cruzo el río por el «oxidao», que se tarda menos que esperar al especial de Feria por mucho que diga Ana Tamayo . Que no, que en la Ribera no me paro. Ni tampoco en Los Mosquitos, que ya sé que me estás esperando. Bueno, igual en los Mosquitos sí, que entre las Tendillas y El Arenal hay un trecho y en todos los trabajos se fuma. A la Caseta Municipal no me llego, no, que están los de siempre otra vez con las recepciones dando la lata. Qué tiempos aquellos que solo había que verlos por la webcam. Jeje. Vaya 2020 que tuvimos, sí. Por esta época estábamos todos con la mascarilla obligatoria ora sí, ora no, pendientes del telediario por si había salido el BOE ¿Qué habrá sido de Fernando Simón, por cierto? Acuérdate de aquel fin de semana. Sí, el día que se murió Anguita, el pobre. Que llega a leer algunos ditirambos que se escribieron en su memoria y nos tira el servilletero del Sótano a la cabeza por cursis. Si hubiera servilleteros, que los quitaron para no pillar el coronavirus. Aquel mayo. El más triste. Que sí, que llego con hora. Que voy con tiempo de sobra. Vale que nos perdimos una Feria porque había que tomarse las cosas con cautela pero dos ya sería un exceso. Que digo yo que este año con los ERTE tan recientes igual la gente tiene menos pasta para gastar en fiestas. Aunque, ¿sabes lo que te digo? Que un día es un día, puñetas. Y no vamos a estar siempre con la cara de pena , bastante mal lo pasamos aquellos meses. Vale, nos llegamos a las casetas pijas un rato. Pero luego terminamos en las mías, jeje, que todo cansa. El alcalde dice que las va a poner fijas, como casas de hermandad. Quién nos lo iba a decir. Meses hablando de ataúdes , de los mayores que se nos morían, de aquella terrible escasez de mascarillas, de batas. Y ahora, camino de la Feria , como señores, de vuelta a lo mismo. Sí, la vacuna bien. Sin efectos secundarios. Unos linces estos chinos. Oye, te pierdo. Sal de la caseta que no te escucho. Que te veo donde siempre. Besis. *En Córdoba, a 21 de mayo de 2021 . Noticias relacionadas Los empollones del coronavirus

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión