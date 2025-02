La opinión de Antonio Ruiz | «La necesidad del auténtico periodismo»

Quién os iba a decir allá por el año 2000 que alcanzaríais vuestro vigésimo aniversario en mitad de una de las situaciones informativas más convulsas y difíciles que se recuerdan. Quién podría haber adivinado que el 2020 nos sumergiría de lleno en un escenario mundial casi de ficción en el que un nuevo virus llamado Covid-19 pondría en jaque nuestra manera de trabajar , de relacionarnos, de compartir, de amar y, en definitiva, de vivir la vida tal y como la conocíamos hasta ese momento. Es en esta nueva coyuntura mundial, llena de incertidumbres y desafíos de carácter político, sanitario, económico y social, donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pues han de procurar que los mensajes lleguen a la ciudadanía de manera nítida, directa y fidedigna, es decir, de la forma más comprensible posible . Se han instalado en nuestras vidas, auspiciados por ciertos medios digitales y por las redes sociales, mensajes de dudoso origen y poca o nula credibilidad que constituyen la base de la llamada «posverdad».

En medio de este ruido informativo , que ha hecho que se tambaleen los cimientos del rigor y la veracidad, se hace fundamental y muy necesario el ejercicio del auténtico periodismo , el que no confunde al lector sino que le guía por un camino que le ayuda a comprender, que aporta luz a un sinfín de opacos y contradictorios discursos. El periodismo con mayúsculas es, ahora más que nunca, una herramienta útil y necesaria para que los cordobeses y cordobesas tengamos la información que necesitamos y para que veamos reducidas nuestras inquietudes. El saber y el conocer nos hacen más libres, más críticos, más conscientes, más empáticos y más humanos. Más aún en tiempos de pandemia.

A pesar de las circunstancias, y de que vivimos tiempos difíciles en todos los ámbitos, también en el de los medios de comunicación, no se alcanzan veinte años de recorrido y trayectoria todos los días ; por eso, nos detenemos ahora unos minutos, en mitad del maremágnum informativo de cada día, para reflexionar, para agradecer a los impulsores de ABC, a su plantilla y a sus colaboradores sus veinte años de esfuerzo, dedicación y trabajo. A pesar de que las relaciones de los responsables públicos con los medios de comunicación no son siempre fáciles , este camino lo hemos ido recorriendo juntos, cada uno desde un lugar muy diferente, pero siempre con la mirada puesta en un objetivo común: conseguir una Córdoba mejor , una provincia más próspera y cohesionada, una sociedad más justa. Aunque no siempre hayamos compartido la misma visión de la realidad, en estos veinte años hemos sido testigos de las mismas alegrías y logros , de los mismos sinsabores, de los mismos anhelos y retos por cumplir… por ello gracias.

Por último, no quiero terminar este sencillo agradecimiento por vuestro veinte aniversario sin animaros a seguir cumpliendo metas y sueños, sin desearos que sigáis adelante con vuestra vocación de informar desde el rigor, la exhaustividad y la veracidad. Como máximo representante de la Diputación de Córdoba, la Casa de todos los municipios cordobeses, os doy las gracias por hacer de puente y enlace entre la capital y la provincia, y os aliento a no dejar de avanzar, crecer y seguir adaptándoos a los avances tecnológicos que demanda la sociedad y a continuar trabajando para dar las mejores noticias y titulares de Córdoba.

Antonio Ruiz es presidente de la Diputación Provincial de Córdoba

