Mueren cifras en España. Cifras que ayer eran vida y sentido. Sólo números, ahora . Flores para las cifras. Este gobierno entiende de cifras. Hay periodistas ingenuos que lo ven desgastado . Desgastado, el pueblo, ese número primo. Ese número de primos que ... se dejan engañar. Este gobierno es de los que engordan con las tragedias . Está cada día más cerca del ideal de una pandilla ligera de equipaje intelectual y moral. Conseguir un pueblo atemorizado y obediente, al que se anestesia con cifras, porque un pueblo escondido no necesita explicaciones. Dándole diariamente su ración de cifras, cada uno acaba limitándose a esperar que no le toque a él. Pero no somos islas. Cada muerte ajena es el anuncio de nuestra propia muerte . La tragedia del coronavirus está siendo una lección universal contra el egoísmo. Que no tengamos que acabar lamentándonos, como en el poema del pastor luterano alemán, Martín Niëmoller , sobre la neutralidad en la lucha contra los nazis: Vino la muerte a llevarse a los viejos, y yo no dije nada porque no soy viejo. Vino la muerte a llevarse a los médicos, a las enfermeras, a los repartidores, a las cajeras, a los empresarios, a los periodistas, a los policías, y yo no dije nada, porque no soy nada de eso. Vino luego la muerte a llevarme a mí, y ya no quedaba nadie que pudiera ayudarme.

Llevamos un mes de encierro , no sabemos si esperando que pase de largo la muerte o que llegue la muerte, tan callando. La muerte va por barrios. La muerte a chorros de nuestros hermanos , desconocidos o no. La muerte es una forma sublime de fraternidad. Nuestros muertos son hombres y mujeres y niños. Con nombres, con historias, con corazón. Nos duele cada una de esas muertes. Una sola muerte ya sería demasiada muerte. ¿Cuántas muertes son, entonces, veinte mil, treinta mil, quizá más? Muchas cosas habrán muerto con cada uno de esos muertos. Muchas cosas, sus cosas, se quedarán sin ellos desconcertadas. «Se quedarán mis cosas sin mí desconcertadas», se dolía el gran poeta y filósofo , José María Valverde, en su «Elegía para mi muerte» . Cómo no pensar que nuestros muertos, cuando vieron venir de frente a la vieja dama sin rostro, exclamarían, solos y abandonados: «¡Pero es inútil todo; tengo miedo!» Todos son nuestros muertos. A ellos va nuestra memoria y nuestro llanto. Con la excepción del Gobierno y otros frigoríficos emocionales, toda España está de duelo . Y así seguirá mientras sigan muriendo nuestros muertos. Esos muertos que, en muchos casos, se están entregando a los vivos bajo palabra de honor. Y muchas lágrimas no tienen claro que ese muerto sea su destinatario. Esos muertos que, en todos los casos, tienen que lidiar a solas con su muerte, sin las manos y los ojos y las voces que los habían ayudado a vivir. Morirse solo es morir de más. La semana pasada conmemoramos los cristianos la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo . El único Señor a quien servimos gustosamente. Los otros son eventuales sin grandeza, a los que atendemos con desgana para no volver a la selva. O para seguir instalados en ella. Las cosas se han puesto como para quejarse a Dios. - Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? - Que la reclusión no os haga perder la perspectiva, hijos míos. Sánchez e Iglesias son equivocaciones vuestras. Vosotros los elegisteis libremente. Yo no tengo nada que ver en eso. -Entonces, Señor, perdónalos, porque sí saben lo que hacen. Noticias relacionadas Andalucía registra 16 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas y sólo dos personas más en la UCI

