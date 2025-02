El mundo de la política llora a Julio Anguita sin fisuras: «Se va un hombre honesto y de firmes convicciones»

Rafael A. Aguilar / Rafael Verdú 16/05/2020

«Es un día muy triste para Córdoba , porque se ha ido una persona que fue un alcalde excepcional que cambió la ciudad y al que nunca vamos a olvidar. Le mando un abrazo de pésame a sus familiares, a a sus amigos y a sus compañeros». La exalcaldesa Rosa Aguilar ha lamentado el fallecimiento de Julio Anguita , sobre quien ha declarado a ABC que «fue un referente en la política nacional, respetado hasta por quien no estaba de acuerdo con él porque era un luchador incansable».

Julio Anguita tenía todos mis respetos y reconocimiento por su aportación a la política en España. Un hombre comprometido con sus ideas y capaz de llegar a acuerdos necesarios a pesar de las discrepancias. Mis condolencias a sus compañeros y a su familia.https://t.co/SpRFVY7EL9 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 16, 2020

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno ( PP ), ha señalado en su cuenta de Twitter que Julio Anguita «tenía todos mis respetos y reconocimiento por su aportación a la política en España . Un hombre comprometido con sus ideas y capaz de llegar a acuerdos necesarios a pesar de las discrepancias». El presidente del Ejecutivo andaluz ha expresado también sus «condolencias a sus compañeros y a su familia».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ( PSOE ), ha expresado que lamenta «profundamente la muerte de Julio Anguita. Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incansable la igualdad y la justicia social». El vicepresidente Pablo Iglesias ( Unidas Podemos ) ha definido al fundador de Izquierda Unida, Julio Anguita, fallecido estedomingo, como «el mejor referente político», una persona que, según ha confesado, le marcó el camino a seguir y que siempre «se atrevió a señalar al poder». Y el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón , ha expresado también este sábado su pesar por el que fuera el líder de su partido, Julio Anguita: «Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada», ha afirmado.

«Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo», ha escrito Garzón en su cuenta de Twitter , en un emotivo mensaje en el que subraya que le echará de menos. «Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz», ha añadido.

No hay palabras que puedan expresar la pena y el dolor por la muerte de nuestro querido Julio Anguita. Tu ejemplo de integridad política, de coherencia, de compromiso con este país no se irá jamás. Sobre ese legado suyo seguiremos construyendo el futuro. Hasta siempre, compañero. pic.twitter.com/9Z6KOLY0aA — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 16, 2020

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , se ha referido a la muerte de Anguita de este modo: «No hay palabras que puedan expresar la pena y el dolor por la muerte de nuestro querido Julio Anguita. Tu ejemplo de integridad política, de coherencia, de compromiso con este país no se irá jamás. Sobre ese legado suyo seguiremos construyendo el futuro. Hasta siempre, compañero».

Lamento profundamente el fallecimiento de Julio Anguita. Hombre de profundas convicciones que siempre defendía desde el respeto y la concordia. Gran alcalde de Córdoba y servidor público. Sin duda, una gran pérdida para Andalucía. Un abrazo a su familia y amigos. — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) May 16, 2020

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre (PP) , ha lamentado «profundamente el fallecimiento de Julio Anguita. Hombre de profundas convicciones que siempre defendía desde el respeto y la concordia. Gran alcalde de Córdoba y servidor público. Sin duda, una gran pérdida para Andalucía . Un abrazo a su familia y amigos».

También ha lamentado el óbito de Anguita el alcalde de la ciudad, José María Bellido , que ha señalado que «es un día muy triste tras confirmarse el fallecimiento del ex alcalde Julio Anguita un referente político a nivel nacional, siempre fiel a sus ideas y sobre todo una persona muy querida por todos los cordobeses. Descanse en paz».

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás ( Ciudadanos ), ha definido a Anguita como «una figura clave» de la política española, «tanto por sus ideas como por su talante». Albás ha trasladado su más sentido pésame a su familia, a sus allegados y amigos, así como a su familia política de la izquierda, «de la que ha sido un faro imprescindible».

José Antonio Nieto y María Isabel Ambrosio también han mostrado sus condolencias. «Hoy hemos perdido a un gran alcalde, a un gran político y a una gran persona. Julio Anguita, desde la discrepancia, fue para mí un estímulo y, cuando hizo falta, un apoyo. Le mando un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos y a sus compañeros», ha señalado el primero. Ambrosio ha recalcado que «nos deja hoy #JulioAnguita buen alcalde, político consecuente con sus palabras y sus actos y con una personalidad única».

La triste noticia del fallecimiento de Julio Anguita me produce tristeza.Mis condolencias a familia y amigos .Siempre recordaré nuestras charlas sobre Cordoba.Desde nuestra discrepancia siempre nos respetamos y me dio consejos .Tuvimos un objetivo común, Cordoba DEP — Rafael Merino (@RafaMerino1) May 16, 2020

Rafael Merino , también exalcalde, ha indicado a través de Twitter que «la triste noticia del fallecimiento de Julio Anguita me produce tristeza. Mis condolencias a familia y amigos. Siempre recordaré nuestras charlas sobre Cordoba. Desde nuestra discrepancia siempre nos respetamos y me dio consejos. Tuvimos un objetivo común: Córdoba. Descanse en paz».

Herminio Trigo fue la mano derecha de Anguita durante su primer mandato municipal y luego le sucedió en el cargo. «He perdido a un amigo, con el que compartí aciertos y perdoné errores», declara a ABC. «Anguita fue un hombre que siempre marcó la diferencia en política: juntos aprendimos que la política no es imponer, sino dialogar», añade Trigo. «Discutimos mucho, pero siempre confluíamos en buscar una solución para los problemas de los ciudadanos».

Manuel Pérez, que sustituyó a Trigo como titular del bastón de mando de la ciudad, se ha mostrado «estremecido» con la noticia. «Estuve con él hace unas semanas, unos días antes de que le diera el infarto: estaba en la plaza de La Corredera, jugando al dominó con sus amigos como un hombre bueno y del pueblo, que es lo que era». «Me quedaré siempre con su honestidad, con la fidelidad a sus principios de defensa del bien común y de lo público por encima de todo», agrega.

Javier Arenas: «Hizo historia»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha despedido a Anguita y ha señalado que «ha muerto un maestro». Colau lo ha despedido en su perfil de Twitter: «Nos ha dejado un referente ético y político de profundas convicciones republicanas».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , ha recordado que cuando Anguita hablaba en la televisión provocaba «el silencio» para oírle con respeto. «No ha habido silencio más respetado en los barrios de tierra, hormigón y uralita que el silencio de cuando salía Julio Anguita en la tele», ha afirmado Rufián en un mensaje en las redes sociales.El dirigente republicano rememora que en medio de aquel silencio, «uno de los nuestros hablaba». «El mejor de todos ellos», dice.

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jessica Albiach, ha despedido al histórico dirigente: «Hoy nos ha dejado un maestro, un referente, un hombre comprometido, ético y valiente». En un tuit recogido por Europa Press, ha realzado que «siempre tuvo claro quién era su gente, el 99%», y ha dicho que estará siempre presente.

Por su parte, el expresidente del PP de Andalucía Javier Arenas ha manifestado que Julio Anguita «hizo historia al ser el primer alcalde de Córdoba tras las municipales y defendía con mucha firmeza sus conviccciones. Considero que era una persona coherente y honesta. Fue un gran candidato del PCE y de IU. Sabía separar las relaciones políticas de las humanas».

