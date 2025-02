A escribir y a vivir, que son lo mismo para el escritor , ayuda un estómago diligente. ¿Acaso no están relacionados el arte y el estómago? La ligereza del cuerpo y de la mente tienen que ver con una digestión imperceptible. La salud está ... domiciliada en el estómago, sospechaba Cervantes . El bienestar intestinal da inspiración y fuerza para escribir, para pintar, para tocar el piano. En verano, el reflujo gastrointestinal corroe las neuronas, y se nos va toda la fuerza por la boca. He adquirido la costumbre de respetar la frivolidad de agosto. Agosto es un mes propicio a la molicie y el omeprazol. Un mes sin voluntad de gloria, aunque con la misma voluntad de estilo. Agosto es para descansar de argumento , no de escritura. Las cuatro columnas sobre las que se sostiene el agosto de este articulista darán vueltas alrededor de la nada. Eso exige una mínima referencia a la vulgaridad de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias , que son las nadas mejor retribuidas de que se tiene noticia en la política moderna.

El joven negro del verano pasado , por el que no se nota que haya pasado un año, arrastra por la arena el mismo carro, con los mismos desperfectos y los mismos productos ya perecidos. Para qué renovar el vestuario, si tampoco habrá público en esta representación. Al joven negro del verano pasado le ha correspondido un mal papel en el reparto del gran teatro del mundo . Ocupado en ir de su desesperación a sus asuntos, ignora que lo único que han hecho por él los políticos a los que probablemente vota es llamarle «hombre de color». ¿De qué color? Él preferiría que se ocupasen de su estómago y de su promoción profesional, no de disimular lo que no necesita ser disimulado, porque no hay nada oscuro en ser negro. Lo que le gustaría al paseante forzoso por la playa es ser un negro que hace tres comidas al día , precedidas de dos aperitivos, toma vacaciones en agosto y disfruta de la agradable compañía del dinero parlamentario, que no huele, aunque puede manchar. Pero sólo es un hombre de color que se busca la vida en las playas y en los semáforos, donde ha conocido la indiferencia, y a pesar de ella, no se cansa de no vender. No hace falta entender de política para suponer en qué galapagares habita la mala gente machadiana que va apestando la tierra.

Las mismas adolescentes del verano pasado, por las que sí se nota que ha pasado un año, vuelven a la playa con su discreto erotismo de enseñanzas medias. Longuilíneas , con insultantes cinturas de anillo de casada, un poco artificiales, ya envejecerán para aprender naturalidad. El maldito virus que todo lo somete , también a ellas les ha obligado a velar su rostro. Y la esencia de la expresividad humana, de la personalidad, está en la cara, el resto del cuerpo es un complemento. El virus ha traído a la playa una moralidad invertida, una forma contraria de recato: las mocitas sandungueras se tapan con más devoción la cara que el culo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, que para eso lo tienen, y usar un eufemismo de catequista antiguo para referirse al antifonario es como decirle hombre de color al joven negro. Estamos contenidos en nuestra cara, a ella va a parar el tiempo y el modo en que lo hayamos vivido. Me gustaría morir llevándome en los ojos el rostro de la mujer que amo, para habitar poéticamente la eternidad. Y esperar a que ella llegue, para recorrerla de su mano. Sin ella, el paraíso no tiene interés para mí.