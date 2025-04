Un río de euros baja por Capitulares , baña los pies de los paseantes por la Espartería, canta su canción en los soportales de la Corredera y se desliza por las orillas del Guadalquivir, hasta que pone el agua de oro, como los limones de Antoñito el Camborio. Hace dos o tres artículos, quién sabe cuándo, supuse ingenuamente que el Ayuntamiento de Córdoba no nada en la abundancia, y por eso necesita la ayuda de Europa para estimular el comercio local. Pues se equivocó la paloma, se equivocaba.

Cuenta Rafael Ruiz en ABC que el Ayuntamiento de Córdoba tiene ahorrados 185 millones de euros. Y se hizo en la redacción un silencio como de media hora. Al conocer la noticia, Pedro Sánchez ordenó a la inconsciente de Hacienda que pida un préstamo al alcalde Bellido. Al cabo, ella es también andaluza, y eso crea vínculos afectivos que trascienden la ideología.

Sánchez está próximo a la mendicidad de semáforo, y apenas tiene para aviones, hoteles de cinco estrellas y residencias veraniegas de seis, que son lujos secretos de Estado. «Madre, yo al oro me humillo» canta Quevedo por boca de Pablo Iglesias . Y añade Sánchez, que es del coro: «Y pues él rompe recatos / y ablanda al juez más severo, / poderoso caballero / es don Dinero». Si la izquierda despilfarra y la derecha conserva, no pueden salir las cuentas. Un esfuerzo más, y el Ayuntamiento escatima todo el presupuesto de 2021.

No sabe uno qué resulta más llamativo de la noticia, si los millones acumulados o las cuarenta cuentas corrientes que el Ayuntamiento de Córdoba tiene en los bancos. Al menos una de ellas deberá destinarse a pagar a los controladores de las otras treinta y nueve. Me sorprende que haya en Córdoba bancos para tantas cuentas. Debe de ser muy difícil llevar bien las cuentas molientes con tantas cuentas corrientes. Uno se mantiene fiel a una sola cuenta y a una mujer única. Uno no da para más. Lo de Urdangarín le resulta inalcanzable. A un hombre tan ajetreado con las cuentas y con los cuentos le queda poco tiempo para leer. Como a Pablo Iglesias, que por eso ha sido contratado para profesar su ignorancia en la Universidad.

Cuenta también el periodista de este periódico, que lo cuenta todo, que el Ayuntamiento de Córdoba ingresa diariamente seis mil euros en concepto de multas de tráfico. Quién podría sospecharlo de los cordobeses, con esa apariencia inofensiva de bebedores de cerveza al tibio sol del invierno en las terrazas. Para que el Ayuntamiento recaude ese dineral por sanciones, muchos cordobeses no pueden ocuparse de otra cosa que de infringir la legislación vigente. La derecha gobernante haría bien en aprender de la izquierda antecesora. En aquel tiempo, la florecilla de Capitulares llegó a tener guardados hasta 115 millones de euros en el cajón de las propinas: impuestos, multas y otros frutos municipales. Y no obstante tanto esplendor, ahora se marchita, lejos del jardín del Edén. «Aprended, flores, en mí / lo que va de ayer a hoy, / que ayer maravilla fui, y sombra mía aún no soy». Firmado: Luis de Góngora e Isabel Ambrosio .