Los científicos buscan certezas mientras arrojan dudas . Como debe ser en todo científico que se precie. Hay una llamada generalizada en la comunidad a la prudencia, a la prevención, a la seriedad y respeto frente al coronavirus en estos días donde se suelta ... la cuerda a la población en medio de una constante ceremonia de la confusión. Oiga usted a cualquiera de ellos, que no sea la oficialidad del atril de Don Simón y los misteriosos miembros del comité de expertos, y alcanzará al menos tres nociones básicas que deben ser la guía para estos días de «desfase» y Boletín Oficial del Estado (BOE) que cantinflea. El confinamiento no mató al virus, evitó el colapso del sistema sanitario . Por tanto, el bichito sigue ahí fuera y de su responsabilidad individual -estados de alarma aparte- depende evadirlo. En familia o soltería. Y entre tanto no llega una vacuna, el riesgo existe y la probabilidad de rebrotes también. Don Fernando Simón también cantinflea , y lo mismo larga que puede haber rebrotes importantes que causen una situación compleja, que a renglón seguido hace sus palabras reversibles. A partir de esas nociones, y con alguna dimisión como la de la directora general de Salud Pública de Madrid en el ambiente , usted es libre de convertirse en un combatiente de la propagación, haciéndose valer como un ciudadano a la altura de las circunstancias, que ya son lo suficientemente penosas como para tener que volver a andarlas. O bien, optar por ser un alegre aliado en el marchamo moral de los tiempos que busca cortafuegos a su egocentrismo infantil para evadir responsabilidades, y al que es mejor que la Policía le esté diciendo a todas horas lo que tiene que hacer. Y aún así. A mí no me va a tocar esto, pensará.

El discurso científico intenta cubrir así en este escenario social el silencio de todos los miles y miles de investigadores que buscan con denuedo en estas horas y en cualquier rincón del mundo una vacuna , una salida garantizada a la pandemia, una respuesta a tantas preguntas. Una verdad. Voces a las que hemos de escuchar con soberana atención. Un discurso que lastimosamente se topa con un insoportable ruido externo que va sorteando obstáculos con una ligereza inquietante al son de un tam-tam gubernamental que ha decidido en su particular escalada al despropósito meter la cuña política a las supuestas medidas pensadas por ese comité de expertos misteriosos. En estos momentos, y salvo que en los próximos minutos no salga Sánchez a desmentirlo o mande al ministro de Sanidad a hacerlo, un señor de Amurrio (Álava) puede coger su coche mañana y plantarse en Durango (Vizcaya) para luego tomar café en Éibar (Guipuzcoa) y recorrer así las hermosas y frondosas tripas del País Vasco, mientras una señora de Antequera puede seguir esperando subir al Torcal en sus paseos por la Colegiata de la fase cero. Con una importante diferencia, a fecha de ayer, en la provincia de Álava había novecientos contagiados y setenta fallecidos más que en la de Málaga. Es lo que tiene votar a favor del señor presidente en una nueva prórroga de la alarma de estado . Sería intolerable que el rigor científico de los expertos que están decidiendo cómo hacer el desconfinamiento se dejara vencer por la letra pequeña de la política cuyo virus permanente ya conocemos todos. Fueron los mismos que en pocas horas de diferencia aprobaron los presupuestos del que defenestraron después con una moción de censura. Todo tiene un precio. Los ciudadanos buscamos seguridades que hemos de ir fabricando, día a día, con este panorama de certezas, dudas y desfases.

