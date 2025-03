Vacunación AstraZeneca | «No nos podemos contagiar del miedo, suficiente tenemos con el Covid»

Es una alumna en prácticas ilusionada. Tras titularse en Magisterio está dando sus primeros pasos en la profesión con la que lleva soñando toda la vida en Zalima . «Tenía cita para que pusieran la vacuna hace tres semanas, pero me pilló de lleno el lío y el miedo con la variedad de AstraZeneca . Me mandaron un mensaje para retrasar la dosis. Y ayer me mandaron otro de mi centro para decirme que estuviera hoy aquí a las doce de la mañana. Que había llegado la hora», dice la joven, de 24 años y que, como dos compañeras más, espera a que una sanitaria le tome los datos en el sótano del centro de salud Santa Victoria , en la avenida de Cádiz de Córdoba.

Ha sido allí donde la Consejería de Salud y Familias ha retomado la administración de las dosis de AstraZeneca este miércoles 24 de marzo de 2021, y tras haberla suspendido temporalmente hasta que informes oficiales han confirmado que en ella no hay riesgos.

El delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo , ha informado en la mañana de este miércoles que la Junta protegerá a 300 personas con la primera dosis de esta variante en el citado recinto sanitario, el mismo en el que la recibieron, entre otros, los profesionales de la ayuda a domicilio .

Historiador y matemático

José Manuel está tranquilo. Es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz y lleva tres años enseñando Geografía a alumnos de Secundaria en un instituto de la zona este de la capital que prefiere no citar. «Cuando salieron las primeras noticias de los efectos segcundarios de la vacuna todo el claustro se pudo nervioso, yo el primero. En estas cosas el fácil que el pánico se extienda rápido. A mí no dejaron de llamarme familiares y amigos preguntándome si ya me la había puesto. Cuando les contestaba que no respiraban aliviados. Ahora están ya preocupados», comenta el docente.

«No podemos contagiarnos del miedo. Ya bastante tenemos con el coronavirus. Tranquilos, compañeros», tercia otro profesor, éste de Matemáticas . Es la cabeza fría de un hombre de ciencias. Exactas en concreto.

