Restricciones en Villa del Río | El Ayuntamiento cierra espacios públicos y limita la hostelería por los contagios

El Ayuntamiento de Villa del Río ha adoptado medidas restrictivas ante la proliferación de datos sobre contagios de coronavirus. En concreto, su alcalde, Emilio Monterroso (PSOE) , ha dictado un bando municipal del que ha dado cuenta este martes en rueda de prensa y por el que se limitan aforos en instalaciones y espacios públicos y se reducen en la hostelería , principalmente. El PSOE gobierna en coalición con Izquierda Unida.

La medida llega también tras una comunicación enviada el pasado 7 de octubre por la delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, advirtiendo de la incidencia de contagios en el municipio del Alto Guadalquivir. A fecha de este lunes: una tasa de incidencia en las dos últimas semanas de 506 casos con un total de 97 positivos y 13 en la última semana. Villa del Río cuenta con 7.104 habitantes. Estas medidas entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas de este 14 de octubre.

Las medidas decretadas consisten en el cierre de espacios municipales , la suspensión de actos y eventos y limitaciones a la hostelería . Más en concreto, la cancelación de todas las actividades promovidas por el Ayuntamiento, así como las previstas a celebrar en instalaciones municipales. Tampoco habrá mercadillo y estarán cerrados al público el Museo Casa de las Cadenas y el Teatro . Además, la Biblioteca Municipal solo funcionará para el servicio de préstamos de libros.

En bares y restaurantes, las terrazas que en la actualidad estén ocupando zonas de calzada en vías de doble sentido de trafico deberán eliminar las mesas instaladas en la calzada y no podrán instalarse aquellas terrazas que se vean afectadas por el cambio trimestral de aparcamiento. Respeto a la distancia que deber haber en estas en terrazas y en el interior de los establecimientos de hostelería, será de un mínimo de 1,5 metros entre sillas de mesas contiguas.

Los clientes no podrán consumir de pie en las terrazas , para lo cual se retirará de éstas el mobiliario adaptado a este uso, veladores altos y cualquier otro elemento que facilite este tipo de estancia. Una vez fijado el aforo de las distintas terrazas todo mobiliario que no sea necesario para su correcta instalación deberá ser retirado de la vía publica y el Ayuntamiento recuerda que no se podrá superar en ningún momento el aforo de las terrazas y se seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias para este tipo de establecimientos.

Respecto de las instalaciones deportivas , especialmente la práctica del fútbol con partidos en diferentes categorías, el bando municipal recoge otra serie de actuaciones en el campo de fútbol municipal, donde quedarán clausurados los vestuarios y las duchas. Además, los entrenamientos se harán a puerta cerrada y nunca con más de un equipo a la misma vez. En el caso de que se autorizaran partidos con presencia de público, en ningún caso se podrá superar el aforo permitido, permaneciendo el publico asistente en los lugares previamente establecidos.

Monterroso ha asegurado que si han de tomarse más medidas restrictivas desde el ámbito municipal, lo harán, al igual que solicitar el confinamiento a las autoridades si los datos no mejoran . El alcalde villarrense apeló a la «responsabilidad de la ciudadanía, porque no podemos estar como si no hubiea un mañana por la calle».