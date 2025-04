Los comerciantes piden «una compensación» por la suspensión del espectáculo navideño en Cruz Conde

Los vecinos del centro de la ciudad, que son los más afectados por la suspensión del exorno navideño de la calle Cruz Conde , y los comerciantes de la zona están de acuerdo en que la decisión del Ayuntamiento de Córdoba era inevitable por más que les desagrade mucho. A unos y a otros el Consistorio les había informado de sus intenciones antes de que ayer las comunicasen a los medios informativos.

El presidente de la asociación de comercio Centro Córdoba, Manuel Blasco , indica en este sentido que «está claro que en la Cabalgata no se puede garantizar la seguridad y que el espectáculo de Cruz Conde no es viable en las condiciones actuales: la salud está por encima de todo», precisa. A continuación viene el lamento: «Esto va a ser la puntilla para el sector comercial, porque estamos hablando de la época de más venta, la Navidad , del año. La gente va a salir menos a la calle. El desastre ya lo tenemos y la hecatombe se aproxima», se duele.

La Federación de Comercio da un paso hacia la reivindicación a la autoridad municipal de instrumentos que contrapesen las perdidas por la cancelación de los actos navideños en la calle. «La campaña de Navidad es una de las más importantes del año. Entendemos la decisión municipal, que está basada en la sensatez para evitar la concentración de personas», señala Rafael Bados .

Una situación «dramática»

«Pero no hay que perder de vista que la situación del comercio es dramática: estamos en mínimos históricos de ventas. Y la cosa no cambiará hasta que no se controle la pandemia. Sólo se mantiene la actividad en el comercio de los productos básicos: en el resto de los sectores la caída llega hasta el 50 por ciento», agrega. «Por ello, pedimos una compensación al Ayuntamiento , que ya le hemos planteado, como por ejemplo la puesta en marcha de bonos para las compras en nuestros establecimientos», argumenta Bados.

Por su parte, la Asociación de Vecinos Centro Histórico , reconoce que la cancelación de la Cabalgata y del espectáculo de Cruz Conde «no es plato de gusto pero sí necesario: en lo que confiamos es en que el Ayuntamiento sí adorne las calles de un modo especial», dijo Elena Lechuga, una de las directivas de la entidad.

El PSOE respaldó la decisión del PP y Ciudadanos , aunque considera que llega «tarde» porque los expedientes de las actividades suspendidas siguen su marcha. Podemos se pronunció en esta misma línea.

Noticias relacionadas Suspendida la Cabalgata de los Reyes Magos y el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde