El Cordobés recibe el alta médica tras haber sido operado a los 85 años de una dolencia cardíaca

Manuel Benítez 'El Cordobés' ha sido dado de alta este viernes, tas haber sido operado en el Hospital Quirónsalud de Córdoba , aquejado de una dolencia cardíaca.

Según el parte médico, el extorero ingresó el pasado 31 de enero «tras presentar un dolor epogástrico de características anginosas con ligera elevación enzimática. Asimismo, durante su estancia en el servicio de Urgencias se objetivó una arritmia cardíaca, del tipo flutter auricular común, que se revirtió farmacológicamente».

El 1 de enero se sometió a un cateterismo cardíaco y coronariografía, «encontrándose una lesión severa en la arteria descendente anterior, que se revascularizó con implante de stent, sin presentar complicaciones».

Este viernes, se le ha realizado con éxito un procedimiento de ablación de flut ter y, ante su evolución satisfactoria, se le ha dado el alta.

Manuel Benítez ha remitido a los medios de comunicación una nota en la que agradece las muestras de apoyo y cariño recibidas en estas horas difíciles que ha vivido.

«Ante todo, quiero agradeceros las muestras de cariño y apoyo que siento a mi alrededor. Solo ha sido un pequeño arrechucho sin consecuencias, que, puesto en manos de un magnífico equipo médico y de un personal que se desviven por ti, se pasa en un pis pas», ha aclarado en la nota.

«Gracias a Dios sigo con la misma fuerza de siempre , ganas de trabajar [va a cumplir en mayo 86 años], ya que proyectos no me faltan, y volcado con los que me rodean y los más desfavorecidos. Sabéis que no me gustan las cámaras, salvo cuando tengo algo que aportar, por lo que querría que este incidente pasara desapercibido, lo que no quiere decir que no os lo contara luego. Es mi forma de ser», ha explicado El Cordobés.

«Por tanto, lo pasado es una experiencia más , lejos de las muchas cornadas e intervenciones quirúrgicas que atesoro en mi vida. Otra vez, muchas gracias, ya que, de bien nacido es ser agradecido», ha concluido el diestro palmeño.