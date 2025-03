Así es un día en la vida de Alfonso Cabello, doble campeón paralímpico

ABC ha tenido la oportunidad de vivir cómo es una jornada de Alfonso Cabello , doble campeón paralímpico . Entrena seis de los siete días de la semana, aunque reconoce que hace otros deportes en el día de asueto. La jornada comienza ... con el entrenamiento. No necesariamente temprano. Depende de la estación del año. Todo lo hace en carretera. Es otro hándicap. «La pista más cercana está a más de 400 kilómetros, en Galapagar (Madrid)». Cabello explica que «en verano madrugó más para salir a las ocho cuando todavía no hace mucho calor, pero en invierno es al revés», ya que «salgo sobre las doce cuando la temperatura ya es más agradable».

La rutina le lleva a que «siempre desayuno una hora antes de salir, me pongo algo de música, me preparo y salgo» por los polígonos de Pozoblanco o las carreteras secundarias de la comarca de Los Pedroches, «salvo cuando tengo algo específico, que me voy al CAR de Madrid, a Mallorca o Anaris (Portugal) para trabajar en pista». Suelen ser tandas de tres semanas cuando sale de casa. Todo lo que hace «es en carretera, pero adaptado a la pista». Por eso, apunta que «lo que menos hago son tandas largas», aunque cuando le toca «hay veces que ando cuatro horas lo que más y unas dos horas es lo más habitual». La base principal de su entrenamiento son «series cortas» . De hecho, «trabajo», dice, «la salida, tandas de cinco segundos, de diez segundos, de un número determinado de pedaladas, de cadencia o también de una potencia determina por un tiempo corto».

Después del entrenamiento vuelve a casa y almuerza . Cabello, posteriormente, «siempre compruebo los datos del entrenamiento, los comparto con mi entrenador , hablo con él y vemos qué hay que mejorar para el día siguiente». A partir de ahí llega la otra parte del día. Tampoco desconecta de su trabajo deportivo. «Por la tarde me dedicó a ver los coches, a hacer la mecánica de las bicicletas o a investigar cómo mejorar los soportes de las bicis, es decir, todas las labores que en otros sitios haría otra gente por mí, es lo que yo hago por las tardes cuando acabo el entrenamiento», lamenta.

También va al gimnasio , aunque tiene algunas pesas en casa. «Generalmente voy a uno de Añora por la mañana, salvo que tenga doble sesión, que sólo suele ser un día a la semana». Afortunadamente no entrena los siete días de la semana, puesto que «un día siempre descanso para recuperar», que es «el que psicológicamente más desconecto, pero es el que más me reviento», admite, «ya que por las mañanas hago otros deporte: mountain bike , lo utilizó para salir con el coche o con la moto ; y para estar con la familia y los amigos».

Sobre la alimentación , señala que «es más importante el volumen de masa muscular que tenga que pesar medio kilo más o menos» cuando llega la alta competición. En su caso, «soy al contrario que los deportistas de fondo, que comen medido para tener un peso como máximo». Añade que «me alimento para tener un peso como mínimo», explica. De hecho, reconoce que «tengo comprobado que por debajo de 82 kilos no rindo ». De las comidas asegura que hace «una dieta sana, con las ayudas ergogénicas correspondientes», pero la única línea roja es «los fritos , aquí no hay ni una freidora ni aceite para freír».

Por último, detalla que «el factor psicológico es más importante que el factor físico, yo conozco deportistas que serían campeones del mundo cada día entrenando , pero llega el día de la competición y se acabó ; el factor psicológico es algo que se lleva trabajando mucho tiempo fuera y aquí en España ha tardado más». Así son 24 horas en la vida de Alfonso Cabello, un deportista de élite.