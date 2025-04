No es que el mercado laboral de la provincia haya tenido precisamente la trayectoria de nuestro idolatrado, con razón, Rafa Nadal . De hecho, nos hemos acostumbrado a ver a Córdoba en los puestos de cabeza de las clasificaciones del desempleo, y daba igual sobre qué superficie jugara: crisis o buena marcha de la economía. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar en el actual ciclo de recuperación.

A lo largo del pasado año, se fueron dando esperanzadores datos, pero cuando nuestra tierra se ha anotado unos cuantos saques directos ha sido con la EPA conocida la pasada semana, relativa al último trimestre de 2021 . La provincia en ese periodo contabilizó 308.700 ocupados, que es la segunda mejor marca de una serie histórica que arranca en 2002 . Y no ha sido la única bola buena que hemos enganchado, porque el número de parados se quedó en los 64.800. Para hallar una cifra menor, hay que remontarse a 2008 .

Con estas estadísticas, Córdoba ha mejorado posiciones y ahora es el decimocuarto territorio de España con mayor tasa de paro. Pero, aunque la progresión es evidente, el desempleo nos sigue haciendo demasiados puntos de break . Baste recordar que en nuestra provincia, de cada cien personas que quieren trabajar, 17 no logran hacerlo. Esa ratio en España está en el 13%. Y la temporalidad nos continúa machacando: en 2021, aquí sólo el 4,6% de los contratos fueron indefinidos, cuando ese indicador en el país fue del 10,9%.

Es evidente que aún hay mucho que avanzar. Pero ahora Córdoba cuenta también con una herramienta idónea para poder hacerlo: el desarrollo de la Base Logística no implicará sólo creación de empleo directo e indirecto, sino tener ese golpe ganador con el que variar la forma en la que estábamos jugando dentro de la economía nacional. Y no será el único elemento que tendrá nuestra provincia a su favor: estará la inyección de vitaminas que supondrán los fondos Next Generation de la UE . Ojalá a ese grito mágico que lanzamos en cada gesta de Nadal —« ¡Vamos, Rafa! »— le podamos añadir otro: «¡Vamos, Córdoba !». Porque, como el manacorí, estemos protagonizando una remontada histórica con nuestro mercado laboral.