Isabel Ambrosio pide que las primarias del PSOE no generen en Córdoba una herida para el futuro

Las primeras denuncias de presuntas afiliaciones irregulares de militantes del Partido Socialista, en la agrupación de Peñarroya-Pueblonuevo, han generado también las primeras llamadas a la calma para que un enfrentamiento entre candidatos no genere un problema mucho más grave para el futuro funcionamiento de la organización política.

La portavoz municipal de Córdoba, Isabel Ambrosio , ha reclamado «calma y temple» a todos sus compañeros de partido para que lo que debería ser una competición de debate democrático no acabe como el rosario de la aurora. Ambrosio, que se ha posicionado claramente a favor de Juan Espadas, ha asegurado que todo el mundo tiene que tener claro que el candidato ganador será un miembro del PSOE y que en torno a él se cerrarán filas en el futuro como candidato a presidir la Junta.

La denuncia realizada por el alcalde de Peñarroya, José Ignacio Expósito , y el secretario provincial, Antonio Ruiz , ambos susanistas, es de las tácticas más antiguas para ganar procesos internos en los partidos. Consiste en afiliar a personas en los momentos previos a una votación de interés para condicionar el resultado por la vía de generar nuevos votantes.

Ambrosio dijo no tener noticias ciertas sobre lo que ha ocurrido en Peñarroya más allá de lo apareciendo en la prensa. No obstante, aseguró que, como militante, lo que más le preocupa es que el día después de las primarias se salga con un proyecto unido , que no tenga fracturas peores que las del día que se convocaron las primarias.

La finalidad de las primarias, según recordó, es « poder confrontar ideas y confrontar propuestas », haciéndolo desde la discrepancia «que tenemos los militantes dentro de una organización política para luego terminar cerrando filas», teniendo en cuenta que «lo que tenemos por delante es la elaboración de un proyecto con el que al final nos vamos a presentar a la elecciones autonómicas», y hacerlo desde «el respeto, sin desprestigiar a los distintos compañeros y compañeras que han decidido concurrir en primera persona a las primarias».

La exalcaldesa de Córdoba realizó estas declaraciones en una comparecencia donde presentó las mociones que presentará su grupo municipal al próximo Pleno. En primer lugar, se pedirá la bonificación máxima de IBI para las personas que residan de alquiler en los pisos sociales de la Junta, que se concentran en los barrios de menor renta. Además, reclamará un plan de acción para la Huerta de la Reina .

La candidatura de Juan Espadas a las primarias del PSOE-A para elegir aspirante a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas ha confiado este lunes en que la dirección regional garantice «juego limpio» e «igualdad de medios y oportunidades» y de recursos humanos y materiales una vez que se formalice la presentación de candidaturas.