Sepisur, la emergente constructora de Córdoba que brilla con luz propia: cerrará 2025 con 22 millones en ventas, un 10% más

El nombre de Sepisur, constructora cordobesa, se va haciendo cada vez más cotidiano en la ciudad. No sólo por lo enorme —desarrolló en alianza con el gigante Sorigué (ACSA) las obras de urbanización de la Base Logística, que entregó al Ejército en julio— sino también por su presencia en distintos proyectos que ha desarrollado, como la ampliación de la terminal del aeropuerto inaugurada en junio de 2024, o que está acometiendo en la capital.

En ejecución, tiene la tercera fase de la reforma la avenida de Trassierra —también fue responsable de la segunda—, la pasarela del parque de Levante, el puente de Alcolea u obras en el cinturón verde. Pero también están trabajando con dos de las principales compañías de nuestra tierra: están acometiendo unas naves auxiliares en Cunext y están ejecutando varias obras en Hitachi, donde recientemente han comenzado unas instalaciones para componentes de 5.500 metros cuadrados.

Su cartera de proyectos obedece con el perfil de esta empresa —nacida en Córdoba en 2013—, el de una constructora experta en obra civil pública y en el sector industrial privado (ejecuta la urbanización de suelos o instalaciones para sus compañías).

Su CEO y fundador, José Miguel Vázquez, muestra, en declaraciones a ABC, la potente evolución que ha tenido la compañía que dirige repasando su cifra de ventas de los últimos ejercicios. En 2022, fueron nueve millones. Un año después, «alcanzamos en torno a los 12 y en 2024 subimos a casi 20 por la Base Logística». La presente anualidad, avanza, «esperamos cerrarla con en torno a 22 millones de facturación», lo que supondría un crecimiento de aproximadamente el 10%, y, para 2026, «lo que pretendemos es estabilizarnos en torno a esas ventas».

Andalucía, área de trabajo

El salto en los ingresos es una de las cuestiones que les supuso la urbanización del complejo militar —un proyecto de 27,6 millones de presupuesto y en el que intervino sobre 85 hectáreas— resalta Vázquez. Pero, prosigue, esas obras también han tenido otros efectos beneficios para Sepisur.

«Para nosotros, ha supuesto conocer un cliente nuevo, como es el Ministerio de Defensa», reflexiona para añadir que ha sido «un gran descubrimiento ver cómo trabajan: dan gusto en el trato y destaco su eficacia a la hora de resolver problemas». Su CEO señala que «ya hemos abierto cartera con ellos y se trata de un Departamento del Gobierno que maneja un presupuesto bastante amplio».

Obra de Sepisur para ADIF en Villa del Río abc

Vázquez apunta a un tercer efecto beneficioso que ha tenido acometer la urbanización de la Base Logística: «Tengo que destacar la visibilidad que le ha dado a nuestra empresa. Antes, no solíamos tener mucha publicidad. Ha dado a conocer nuestra capacidad para ejecutar obras de esa envergadura».

La magnífica evolución que muestra Sepisur se observa también con otro indicador. Su CEO señala que actualmente en la empresa «estamos rondando los 49 trabajadores de plantilla». «Han ido creciendo en todos los departamentos, desde Producción a Administración, pasando por la Oficina Técnica», explica. Y rememora que «en 2022 estábamos en torno a 35 empleados», con lo que han registrado un crecimiento de aproximadamente un 40%.

Y la cifra actual crecerá en los próximos tiempos, avanza, porque «tenemos previsión de ir incorporando más personal en función de la demanda del mercado. Por ejemplo, estamos buscando jefes de obra con experiencia».

Lo que no ha variado en los últimos años, explica su fundador, es su ámbito de actuación: el 90% de su actividad se concentra en Andalucía; sobre todo en Córdoba. Y no lo modificarán: «Gracias a Dios hay trabajo en nuestra tierra y en nuestra región. No está en nuestro Plan Estratégico crecer fuera de Andalucía. No tenemos necesidad de movernos».

Matiza que ahora están rematando una «obra muy significativa, dada su complejidad en Badajoz, en Alconera. Se trata de un silo de almacenamiento de cemento para el grupo Votorantim». «Salimos fuera si un cliente importante, como Votorantim, nos lo plantea», finaliza.

