Semidesnudo y armado con un enorme cuchillo: un joven desata el pánico en el Parque Figueroa en Córdoba

El Parque Figueroa vivió el pasado 21 de septiembre un episodio de auténtico terror. Un joven, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, comenzó a proferir amenazas e insultos en las inmediaciones del bar Figueroa, ante la mirada incrédula y atemorizada de clientes y viandantes.

El suceso tuvo lugar sobre las 15.00 horas. Quienes que se encontraban entonces en el establecimiento y los que circulaban por la zona buscaron refugio o huyeron ante el comportamiento de este individuo, que se encotraba, según testigos presenciales, «muy nervioso».

Según relata una de la residentes del barrio, «estaba sentada con mi marido en el bar y de repente vemos aparecer a un tipo con lo que parecía un cuchillo de esos anchos de cocina. Era mediodía, y en cuanto lo vimos venir le dije: niño, coge las cosas, que viene un loco con un machete. Nos metimos dentro inmediatamente», cuenta aún con el miedo en el cuerpo.

Según recuerda, la situación pudo ser aún más grave si no llega a intervenir un vecino: «Nos salvó la vida; el joven se encaró con él. Le gritaba que soltara el cuchillo, que qué estaba haciendo. El hombre golpeó con el arma en un poste del bar y luego lo clavó en un banco. Fue entonces cuando otro vecino consiguió quitárselo».

«¡No te acerques al bar!»

Después, añade, el individuo comenzó a desnudarse y a comportarse de forma errática. «Llamamos a la Policía y, mientras tanto, el que se había enfrentado a él se lo llevó hasta su portal, diciéndole que no se acercara al bar, que allí estaba su familia. Lo entretuvo hasta que llegaron los agentes».

La joven asegura que el detenido no es del barrio: «Por lo visto, según nos dijeron, lleva apenas uno o dos meses de alquiler aquí».

La Policía acudió al lugar, pero no llegó a detenerlo, al no haber amenazado directamente a nadie, «y ningún vecino lo denunció, así que se marchó», concluye la testigo.