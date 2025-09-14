La Virgen de Villaviciosa, luz en el atardecer de septiembre en Córdoba

Nuestra Señora de Villaviciosa, en su procesión del domingo, al salir de San Lorenzo

Tiene la luz de septiembre algo muy especial que evoca la tranquilidad del verano y a la vez va dejando caer que los días languidecen antes, como llamando a asumir que llegará la rutina de lo cotidiano. A media tarde del domingo Nuestra Señora de Villaviciosa fue luz al atardecer de un caluroso día estival.

Cuando la mente quería entrar en el agobio de la preparación del lunes, en las agendas plagadas de obligaciones y en las mochilas rebosantes de ilusión de los niños y jóvenes al comienzo del curso el solemne cortejo fue abriéndose camino en la plaza de San Lorenzo, y fue una llamada a la oración, al recogimiento.

Siempre deslumbra estar ante la fachada de la iglesia de San Lorenzo, más aún cuando se espera la salida de una procesión. Pronto comenzó a verse a la Virgen sobre el paso y el cálido color de su manto evocó que Ella, que es Enfermera Celestial, es salud que mana para todos los enfermos.

La de Villaviciosa es una de las procesiones de gloria más asentadas de las últimas décadas y así se volvió a comprobar en cada detalle. Tanto el capataz, Fernando Chiachío, como la banda de música, la de la Esperanza, llevan junto a la Patrona de Enfermería desde el año 2009.

En la procesión se estrenó la marcha 'Salud de los enfermos', compuesta por José Ramón Rico Lara

Precisamente dentro del repertorio letífico, cordobés y eucarístico que se interpretó, el estreno llegó con la marcha 'Salud de los Enfermos', compuesta por el montoreño José Ramón Rico Lara, caracterizada por el lirismo y la transmisión de los sentimientos de consuelo, alegría y esperanza, por ser la Virgen de Villaviciosa amparo y salud para los que sufren la enfermedad.

En los primeros metros ya en la plaza ante numeroso público y en las primeras calles fueron desgrananado las marchas 'Gloria de Córdoba', 'Cantemos al Señor', 'Hágase en mí', 'Villaviciosa' y 'Enfermera celestial'.

El Beato Cristóbal

Después llegó La visita a la iglesia hospital de Jesús Nazareno fue un año más uno de los momentos de mayor emoción, con la estación y la ofrenda floral ante el Beato Cristóbal de Santa Catalina, también titular de la hermandad de Villaviciosa.

Allí descansan los restos del religioso, que fundó en 1670 el eremitorio y Congregación de Ermitaños de San Francisco y San Diego de Villaviciosa (hoy extinguida) en la Sierra. En aquel lugar el Padre Cristobal decía misa en la iglesia aún en pie dedicada a Nuestra Señora de Villaviciosa, a la que tenía gran devoción. De ahí la importancia de este momento y de ahí que el paso de la Virgen lleve en el frontal el relicario del Beato Cristóbal.

En este templo de Jesús Nazareno María Santísima Nazarena había estado toda la jornada expuesta a la veneración de los fieles.

El paso fue adornado con grandes claveles blancos y en la peana más flores blancas quedaban a los pies de la Virgen, todo muy fiel a su estilo. El manto rosado, la ráfaga, la media luna, la peana y los candelabros, junto con los arcángeles San Gabriel y San Rafael, Hernando y el caballero portugués son catequesis plástica de la respuesta de María, 'Hágase en mí'.