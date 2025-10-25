Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La Virgen de las Tristezas protagonizará una extraordinaria a la Catedral de Córdoba el 8 de noviembre por su cincuentenario

La hermandad de Ánimas la llevará en traslado para celebrar una misa presidida por el obispo y regresará a San Lorenzo ese mismo día

Ánimas enriquecerá el paso de las Tristezas con coronas de orfebrería en las tulipas

Integrantes de la cofradía de Ánimas, junto al obispo, Jesús Fernández
Integrantes de la cofradía de Ánimas, junto al obispo, Jesús Fernández
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas acudirá a la Catedral y regresará en procesión extraordinaria el 8 de noviembre, sábado, para celebrar el 50 aniversario de la incorporación de la imagen a la cofradía y de su bendición.

Así lo anunció ... este viernes la hermandad. Después de mantener una audiencia con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, tiene luz verde para desarrollar ese día «un solemne traslado de nuestra titular en su paso procesional hasta la Santa Iglesia Catedral», detalla.

