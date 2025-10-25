La Virgen de las Tristezas protagonizará una extraordinaria a la Catedral de Córdoba el 8 de noviembre por su cincuentenario

Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas acudirá a la Catedral y regresará en procesión extraordinaria el 8 de noviembre, sábado, para celebrar el 50 aniversario de la incorporación de la imagen a la cofradía y de su bendición.

Así lo anunció ... este viernes la hermandad. Después de mantener una audiencia con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, tiene luz verde para desarrollar ese día «un solemne traslado de nuestra titular en su paso procesional hasta la Santa Iglesia Catedral», detalla.

La Virgen de las Tristezas, en su paso Álvaro Carmona El templo mayor de la diócesis acogerá a las seis de la tarde una misa con la Virgen de las Tristezas que presidirá el obispo. Al concluir, la Virgen regresará en procesión a su parroquia de San Lorenzo. La cofradía anunció también los habituales cultos en honor al Cristo del Remedio de Ánimas, el quinario, entre el 1 y el 5 de noviembre, con predicación de Antonio Gil, canónigo emérito, y el día 2 contará con la presencia el obispo. Precisamente, el 1 de noviembre la Virgen de las Tristezas permanecerá en besamanos en San Lorenzo.

