La Virgen de las Tristezas de Córdoba, en la impactante campaña 'Andalusian Crush' de la Junta de Andalucía

En una época en que los vídeos y la unión de imágenes sobre la Semana Santa son cada vez más frecuentes, impactan los que, bajo el título de 'Andalusian Crush', edita la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con el objetivo de atraer visitantes.

Ya se han hecho varios con una serie que comparte la misma estética: se ruedan en inglés con actores internacionales, imágenes muy rápidas en blanco y negro y música de la Semana Santa de Andalucía.

El último de ellos tiene presencia cordobesa en Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas, titular de la hermandad de Ánimas. Es la forma que la Administración tiene de promocionar lo que se llama el 'flechazo andaluz', que esa es la traducción de 'clush'.

'The Revelation' comienza con el actor británico John Cleese diciendo «Yo confieso» y hablando de cosas que es «imposible no tomarse en serio». Andalucía es un lugar «donde lo eterno es cotidiano». El guion cuenta cómo «si no se cree se siente», y el dolor se adora.

Se van uniendo escenas de preparativos de la Semana Santa, pero también imágenes, y en ellas, poco antes de, por ejemplo, la Esperanza de Triana, está la Virgen de las Tristezas, con su inconfundible semblante y estética, en un primer plano.

La música que ilustra el vídeo es 'La Pasión', una conocida marcha de Manuel Alejandro González para la banda de las Tres Caídas de Triana. «En Andalucía reconozco mi propia alma, y tú también», dice el actor, sentado en un confesionario.

Religiosidad

Mientras tanto, el vídeo sigue avanzando con imágenes muy rápidas que van mucho más allá de lo más conocido de la religiosidad andaluza. Están la romería del Rocío y la Semana Santa, pero también cuadros con temática de la Pasión, y procesiones del Corpus Christi.

Se suman pasos que no pertenecen a las grandes capitales y muchas imágenes que muestran la forma en que los pueblos celebran la Semana Santa, que es una fiesta que llega a cada rincón de Andalucía. Es la forma con que se busca incentivar el turismo religioso.