Suscríbete a
ABC Premium

PAsión en Córdoba

La Virgen de la Trinidad de Córdoba estrena una diadema de peina donada por un grupo de devotos

La obra, en metal plateado y dorado, tiene diseño y ejecución de José Manuel Bernet

Nueva cúpula para la Virgen de la Trinidad de Córdoba en sus cultos

La Virgen de la Trinidad, con su nueva diadema
La Virgen de la Trinidad, con su nueva diadema Hermandad Santa Faz
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

María Santísima de la Trinidad se presenta ante sus devotos ataviada de luto, como corresponde a los primeros días de noviembre y a la celebración de los fieles difuntos, y también con el estreno de una nueva diadema que ha donado un grupo ... de devotos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app