La Virgen de la Trinidad de Córdoba estrena una diadema de peina donada por un grupo de devotos

María Santísima de la Trinidad se presenta ante sus devotos ataviada de luto, como corresponde a los primeros días de noviembre y a la celebración de los fieles difuntos, y también con el estreno de una nueva diadema que ha donado un grupo ... de devotos.

Así lo ha confirmado la cofradía de la Santa Faz, que ha explicado que la pieza es de metal con un acabado bicolor, es decir, con partes doradas y otras plateadas, lo que redunda en la originalidad. Tiene diseño y ejecución de José Manuel Bernet, autor de la orfebrería de su paso de palio.

Se trata de una diadema de peina realizada en estilo rococó. La parte que se ciñe a la cabeza de la Virgen es dorada, con elementos como volutas, hojarascas y pellejinas que «evocan la gracia barroca«.

En el centro hay dos querubines resplandecientes, «símbolo de la luz divina que emana de la Virgen«. Sobre estos querubines está la cruz, que suele rematar las piezas de este tipo. Alrededor, ya en el color de la plata, están los resplandores, también habituales.

La nueva diadema de la Virgen de la Trinidad Hermandad de la Santa FAz

La Virgen ya lo muestra en su altar de la iglesia de la Trinidad en estos días en una muestra más del cariño de los devotos, que se expresa en piezas para su ajuar.