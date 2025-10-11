La Virgen de los Dolores lleva el manto de Alburquerque en el Vía Crucis Magno de Córdoba

Será una de las estampas que se recordará una vez pase el Vía Crucis Magno y desde las vísperas, un motivo más para detenerse a admirarla. Nuestra Señora de los Dolores luce el manto del obispo Alburquerque y la saya negra del Cordero ... a juego, de mediados del siglo XIX.

Se trata del atuendo con el que se muestra ante sus devotos para la celebración en Cuaresma del septenario en su honor y cada Viernes de Dolores, y con el que participaba en las antiguas procesiones del Santo Entierro de Córdoba. Era el habitual de los Viernes Santos hasta que hace un siglo estrenó el manto de los Dragones.

La última vez que la Señora de Córdoba lució el manto de Alburquerque en las calles fue en la Magna mariana 'Regina Mater', de junio de Córdoba de 2015 junto, a otras Vírgenes coronadas de la capital y la provincia.

En otras ocasiones extraordinarias jubilosas la Virgen de los Dolores ha portado el manto de las Palomas, como pasó en el año 2019 junto al Sagrado Corazón de Jesús y San Rafael, y en el año 2015 en el 50 aniversario de su coronación.

La hermandad de los Dolores participa con la Señora de Córdoba en esta celebración diocesana en el tramo final del vía crucis de San Juan Pablo II, tras el paso del Santo Sepulcro de El Carpio y antes del Resucitado, exactamente con esa disposición de antaño de la procesión del Santo Entierro de Córdoba, tras el Señor muerto.

Corazón de pedrería

El manto de Alburquerque, del año 1865, lo costeó íntegramente el obispo de Córdoba ed la época, Juan Alfonso de Alburquerque. Los donativos que el pueblo de Córdoba dedicó a su realización se destinaron a la hechura de una nueva diadema y el corazón de pedrería que lleva sobre su pecho también con vistas a este sábado 11 de octubre, según detalla la hermandad este viernes.

Su presencia en la cita por los 600 años del rezo de la vía sacra en Occidente y el Año Jubilar de la Esperanza se debe también a que su cofradía se encuentra rememorando el 60 aniversario de la coronación de la Virgen y los 50 años del nombramiento del pueblo de Córdoba como hermano de honor.