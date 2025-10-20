Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

La Virgen del Desconsuelo de Córdoba estrena saya y manto con bordados de una antigua capa pluvial

Mercedes Castro pasa a terciopelo azul y rojo las piezas, con diseño de José Juan Fernández

Las imágenes de la procesión del Santo Sepulcro del Viernes Santo en Córdoba

La Virgen del Desconsuelo, este domingo con la nueva saya y manto, en la Compañía
La Virgen del Desconsuelo, este domingo con la nueva saya y manto, en la Compañía L. M.

Julia García Higueras y Luis Miranda

Córdoba

Estreno en hilo de oro de alta calidad para Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad. La titular de la hermandad del Santo Sepulcro compareció este domingo en su besamanos con una nueva saya y manto a juego, que aprovecha bordados antiguos.

Como ... explicó la cofradía, los bordados proceden de una antigua capa pluvial, de posible procedencia francesa, que estaban en manos de la corporación de la Compañía desde hacía tiempo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app