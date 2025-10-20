La Virgen del Desconsuelo de Córdoba estrena saya y manto con bordados de una antigua capa pluvial

Estreno en hilo de oro de alta calidad para Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad. La titular de la hermandad del Santo Sepulcro compareció este domingo en su besamanos con una nueva saya y manto a juego, que aprovecha bordados antiguos.

Como ... explicó la cofradía, los bordados proceden de una antigua capa pluvial, de posible procedencia francesa, que estaban en manos de la corporación de la Compañía desde hacía tiempo.

En los últimos meses José Juan Fernández Martínez, integrante de la hermandad, elaboró un diseño para la saya y el manto, que ha llevado a nuevas piezas de terciopelo la bordadora cordobesa Mercedes Castro.

«Se han aprovechado al máximo los recursos que ofrecía la capa pluvial, de forma que la mayor parte de las piezas que se ven proceden de ella», aseguró la hermandad, que insistió en que el uso de nuevos elementos como «encaje, casquillas y cordoncillos es puramente testimonial».

El resultado son dos piezas de gran valor y unidad estilística, en las que brilla la presencia de elementos vegetales, como las rosas, de gran simbología mariana, y de flores que nacen de las ramas. Así sucede en la saya, de color azul, que enmarca el anagrama del Ave María entre resplandores, con una greca inferior, también vegetal, y una cinturilla.

El manto se ha resuelto en terciopelo de color burdeos, también con una greca a juego con la de la saya, y con la presencia de elementos vegetales de los que salen ramas y flores. El resultado ha impactado a los hermanos de la corporación del Viernes Santo, que han acudido a la veneración de la Virgen.

Ha sido tras el triduo celebrado en su honor, en el que ha permanecido en el altar mayor de la iglesia de la Compañía acompañada por las imágenes de San Juan y Santa María Magdalena, que ha sorprendido por estar tocada con una mantilla blanca. Piñas de claveles blancos la han escoltado.