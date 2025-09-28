La Virgen del Carmen de Montoro, coronada como Reina entre el fervor popular

El obispo, Jesús Fernández, corona a la Virgen del Carmen de Montoro, el sábado

La Plaza de España de Montoro acogió en la tarde noche del sábado la misa pontifical de coronación canónica y pontificia de Nuestra Señora del Carmen, ante una afluencia masiva que abarrotó calles y plazas engalanadas para la ocasión.

La ceremonia fue presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien impuso la presea a la imagen «en nombre y con la autoridad del Sumo Pontífice» culminando un hito devocional largamente esperado por el pueblo de Montoro.

Tras el traslado de la Virgen desde la parroquia del Carmen a la Plaza de España, que había comenzado a las seis de la tarde, se celebró el pontifical a las siete de la tarde en el altar alzado en la Plaza de España.

Momentos de la coronación

Después le siguió la procesión triunfal de la coronación a partir de las nueve de la noche concebida en dos etapas: un primer tramo se desarrolló por el casco histórico del municipio, y un segundo recorrido por la feligresía de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, según informó este domingo la hermandad del Carmen.

El acompañamiento musical principal corrió a cargo de la Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo. La magnitud de la convocatoria se reflejó en una marea de público que siguió a la Virgen a lo largo de todo el itinerario, con la Plaza de España completamente llena durante la celebración del pontifical y las calles rebosantes en la procesión posterior.

A la jornada se sumaron decenas de hermandades de gloria y de pasión (incluidas las corporaciones con imágenes coronadas de toda Andalucía), miembros de la Orden del Carmen, representantes de instituciones civiles y religiosas y efectivos de la Guardia Civil, por lo que el acontecimiento tuvo un carácter regional.

La música vertebró los momentos principales de la noche, con la participación del coro rociero de La Borriquita, el coro de la Humildad, Lucía Leiva, Bernardo Jiménez, Julián Huertas, Manuel Navarro y la Banda de Música Juan Mohedo Canales, que acompañaron tanto el cortejo como la liturgia.

Dos años

La coronación puso el broche a dos años de camino en los que la hermandad ha ido sumando voluntades de asociaciones, instituciones, empresas y vecinos, que con su implicación, hicieron posible una jornada que, por su participación y su calado simbólico, quedará en la memoria como algo histórico.

En la memoria de todos estuvieron tantos devotos ya ausentes, con mención especial al Padre Luis, impulsor de la obra social permanente en Burkina Faso, que es seña de identidad de la corporación.

La coronación canónica se inscribe en una tradición carmelitana arraigada en Montoro desde hace siglos, que explica la respuesta popular vivida el sábado y el compromiso de mantener viva la labor religiosa, cultural y social bajo el amparo de la Reina del Carmelo.