Villa del Río conmemora los 30 años de la coronación de la Virgen de la Estrella

El alcalde y el párroco, con integrantes de la coral, ante la Virgen de la Estrella de Villa del Río

Una solemne función religiosa en la ermita de Nuestra Señora de la Virgen de la Estrella conmemoró el 30 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Estrella, Patrona y Alcaldesa perpetua de Villa del Río.

La misa, organizada por la cofradía de la Virgen de la Estrella Coronada, la ofició el párroco, Manuel Tirado Fernández, y contó con los cantos de la Coral Polifónica Virgen de la Estrella.

La junta directiva de la hermandad, el alcalde de Villa del Río, Jesús Morales Molina, junto a numerosos vecinos, devotos y fieles mostraron su cariño y veneración a la Virgen de la Estrella, según informa el área de Cultura del Ayuntamiento mediante un comunicado.

Broche ofrendado por el alcalde a la Virgen Ayuntamiento Villa del Río

Al finalizar la eucaristía, el alcalde, en representación del Consistorio, hizo entrega de un broche como obsequio a la Virgen de la Estrella Coronada, en conmemoración de este aniversario tan especial.

De esta manera, Villa del Río, a través de su Ayuntamiento, rinde homenaje a su Patrona y Alcaldesa Perpetua renovando la devoción y el cariño de todo un pueblo en el 30 aniversario de su coronación canónica.