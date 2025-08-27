El viejo paso del Prendimiento, la vuelta a las calles de Córdoba de un trono clásico

El misterio de la Bondad, sobre el antiguo paso del Prendimiento

Cualquier cofrade sabía la respuesta: ¿cuál es el paso más grande y pesado de la Semana Santa de Córdoba? Hasta los años 80 y 90 estaba claro que sería el del Prendimiento, y en concreto el primer trono en que se mostró el misterio con que empieza la Pasión.

Fue un paso que dejó de pertenecer al paisaje de la Semana Santa de Córdoba y que ha regresado este año 2025 para llevar al Señor de la Bondad en su procesión de vísperas, a ocho días del Domingo de Ramos.

El trono se estrenó en 1953, la primera salida de la cofradía salesiana, y es obra de Rafael Valverde Toscano y su hijo, Rafael Valverde Luján. Estaba terminado a falta del dorado, que llegó dos años después, y no era exactamente tal como se vio en sus últimos años.

Tenía una gran canastilla y una crestería inferior, donde irían los respiraderos. Era y es un paso barroco, con cartelas en el centro de cada costero, cabezas de evangelistas y ángeles en las esquinas portando atributos de la Pasión.

En caoba

Con el tiempo el paso sufrió algún deterioro que obligó a dejarlo en color caoba, pero así llegó hasta 1981, cuando la cofradía asumió el reto de llevarlo a costaleros.

Terminaba así una larga historia de maniobras muy complicadas para mover a ruedas el trono, como cuando no podía acceder al Patio de los Naranjos. En estos años llegó el llamador inconfundible, que es la bolsa de las monedas de Judas, un elemento imprescindible en la narración del paso de misterio.

Para entonces era el paso que había conocido una generación de cordobeses: barroco, de grandes dimensiones y en color oscuro. Su último Martes Santo fue el de 1996, cuando la hermandad aprobó el nuevo proyecto presentado por Antonio Dubé de Luque, que nunca llegaría a terminarse.

En la segunda década del siglo XXI llegó el proyecto que tenía que ser definitivo, el de Miguel Ortiz y Manuel Jurado, ya terminado de tallar y a la espera del dorado.

El viejo paso lo adquirió el tallista José Carlos Rubio, nieto y sobrino de los autores, y él lo cedió a la joven prohermandad de la Fuensanta. Así lo descubrió una generación de cordobeses, impactada por la talla monumental y las dimensiones. Será el paso de esta corporación hasta la construcción del nuevo.