Varias hermandades piden que los hermanos mayores no estén en la junta de la Agrupación de Cofradías de Córdoba

Asamblea en que la reforma de estatutos no salió adelante

Las hermandades preparan la Semana Santa de Córdoba, para la que ya faltan pocos días, pero en su horizonte no muy lejano está un proceso que colea desde hace meses y que tiene que resolverse pronto: la reforma de los estatutos de la Agrupación de Cofradías, que tiene que pasar otra vez por la asamblea después de que en octubre de 2023 no obtuviese la mayoría necesaria para aprobarse, que es del voto favorable de las tres quintas partes de todas las corporaciones censadas.

La Agrupación ha propuesto a las hermandades el mismo texto que entonces obtuvo 27 votos a favor por 15 en contra, a cinco de los 32 sufragios afirmativos que habrían sido necesarios, y ahora las cofradías están planteando las enmiendas.

Una comisión para la reforma de los estatutos tendrá que decidir cuáles se incorporarán, y en ella no sólo habrá miembros de la junta de gobierno del organismo, sino también representantes de las cofradías, a razón de una por cada jornada de la Semana Santa.

Entre las enmiendas planteadas, sobresale la que han planteado varias corporaciones, y es la de impedir que los hermanos mayores sean miembros de la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías. Al menos dos, aunque podrían ser más, han planteado enmiendas que buscan que entre quienes rigen el organismo no haya personas que sean también los máximos representantes de sus corporaciones.

Así, supondría una reforma del artículo 41 de la normativa, que es la que habla de los requisitos para ser miembros de la junta de gobierno. Uno de ellos podría redactarse de esta forma, al menos según la propuesta de una hermandad, que coincide con otras: «No ser hermano mayor en activo de ninguna hermandad en el momento de acceder al cargo».

Es más, si alguno de los que ejerce un cargo en la Agrupación resultara elegido como hermano mayor, estará obligado a presentar su renuncia al puesto que ejercía en el organismo.

Seis miembros de la junta de gobierno activa desde junio de 2024 son hermanos mayores de sus respectivas corporaciones

Las corporaciones han explicado los motivos por los que presentan esta enmienda y son relativos a la transparencia y para evitar «conflictos de intereses». No pocas veces hay problemas de unas hermandades con otras y de la Agrupación con alguna de ellas.

Los estatutos que se aprobaron en el año 2000, además, insisten en varios puntos en que quienes desempeñen cualquier cargo en el organismo «en ningún caso representarán a la hermandad a la que pertenecen».

Una de las enmiendas presentadas en este sentido sí que admite la posibilidad de una disposición transitoria para que el requisito no entrase en vigor hasta el final de este mandato. Es decir, hasta el año 2028. Y, de aprobarse, aliviaría un problema, porque la junta de gobierno actual tiene seis hermanos mayores en sus filas.

Sitauación frecuente

Así, el vicepresidente, Manuel Bonilla, que, como corresponde, tiene que sustituir al presidente cuando la ocasión lo requiera, es hermano mayor de la Sagrada Cena hasta 2027. El secretario, José Antonio Fernández, es el máximo responsable de la cofradía del Buen Suceso, y el vocal de Secretaría, Antonio Susín, está al frente de la hermandad de las Angustias.

Como vocal de Relaciones Institucionales figura Manuel Díaz Ordóñez, elegido como hermano mayor de la Pasión el año pasado, y en el apartado de Protocolo y Promoción ejerce Manuel López Lorenzo, máximo responsable de la cofradía del Císter. El vocal de Comunicación es Antonio Jesús García Montes, hermano mayor de Araceli.

No son los primeros, porque ver a hermanos mayores en la junta de gobierno de la Agrupación es más o menos frecuente, pero sí hay cofradías que esperan que termine.

La comisión que tiene que continuar adelante con el proceso para la renovación de los estatutos dirá si admite una enmienda que busca fomentar la «higiene» y poner fin a los «conflictos de intereses», pero que ha planteado más de una corporación.

Entre las propuestas que han llegado a la Agrupación de Cofradías está la que tiene que ver con la reserva o deber de sigilo tras la asambleas en las que participan todas las hermandades.

Entre las propuestas está la de una moratoria para que puedan agotar este mandato quienes ya ejercen en sus puestos

La redacción actual dice que no se puede hablar de los asuntos tratados, «que serán secretos hasta su comunicación oficial», pero una de las enmiendas asegura que la asamblea no es un órgano colegiado, sino democrático, y que no tiene sentido reservar lo que se hable, salvo cuando se trate de personas, como el caso del nombramiento de Cofrade Ejemplar.

En la lista también están que las amonestaciones o sanciones a cofradías o miembros de comisiones que incumplan los estatutos no sean competencia de la junta de gobierno, sino de la asamblea, como órgano supremo de gobierno así reconocido.

Las propuestas tendrán ahora que debatirse. Si se opta por la votación en la asamblea, podrían pronunciarse las mismas hermandades sobre ellas, mientras que si la comisión presenta un texto cerrado decidirá cuáles se admitirán o no en la propuesta de texto que se tiene que presentar a la asamblea en los próximos meses.

Serán necesarios 32 votos a favor para que la reforma salga adelante, y entre sus puntos principales están la exigencia de requisitos para que una hermandad se sume a la Semana Santa de Córdoba, la supresión de los plenos de sección de gloria y penitencia y que el ingreso de nuevas hermandades en el organismo no tengan que aprobarlo las demás.