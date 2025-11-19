Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

Tres agrupaciones y dos bandas de cornetas locales, en el certamen de Santa Cecilia en Córdoba

La tercera edición de la cita que organiza la Unión de Bandas se desarrollará el domingo en la plaza de la Juventud

Las bandas de música procesional de Córdoba y provincia reciben 500.000 euros de la Diputación

Músicos de la banda de Redención, el Lunes Santo de 2025
Músicos de la banda de Redención, el Lunes Santo de 2025 Ángel Rodríguez
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La festividad de Santa Cecilia reunirá en Córdoba a cinco bandas de música procesional en torno a su patrona el próximo domingo 23 de noviembre en la plaza de la Juventud, en el barrio de la Fuensanta.

La tercera edición del Certamen Santa ... Cecilia 2025, que organiza la Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba con la colaboración de la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, reunirá a las agrupaciones musicales de la Redención, la Sagrada Cena, Cristo de Gracia, y a las bandas de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Salud y Caído Fuensanta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app