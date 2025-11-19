Tres agrupaciones y dos bandas de cornetas locales, en el certamen de Santa Cecilia en Córdoba

La festividad de Santa Cecilia reunirá en Córdoba a cinco bandas de música procesional en torno a su patrona el próximo domingo 23 de noviembre en la plaza de la Juventud, en el barrio de la Fuensanta.

La tercera edición del Certamen Santa ... Cecilia 2025, que organiza la Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba con la colaboración de la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, reunirá a las agrupaciones musicales de la Redención, la Sagrada Cena, Cristo de Gracia, y a las bandas de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Salud y Caído Fuensanta.

Presentará el certamen José Camacho, vicepresidente de la Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba. Además, se entregará el galardón al músico destacado del año, cuyo nombre se anunciará previamente, el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia. El recital comenzará a las doce de la mañana y el orden de intervención previsto es Redención, Cena, Salud, Cristo de Gracia y Caído Fuensanta. Será una buena ocasión para apreciar cómo suena la Salud tras la reciente renovación íntegra de toda la cornetería a su formación, con cornetas Honsuy Carmen con campana de cobre.

