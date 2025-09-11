Traslado a la Catedral y procesión de la Divina Pastora de Capuchinos en Córdoba: hora, itinerario y estrenos

La Divina Pastora de Capuchinos, dispuesta para el traslado del viernes

El viernes y el sábado se avecinan plagados de devoción pastoreña en Córdoba, con una cita de carácter extraordinario por el Año Jubilar que llevará a la Divina Pastora de Capuchinos a la Catedral y adelanta un fin de semana su procesión anual de septiembre con respecto a lo que suele ser habitual.

La Divina Pastora de Capuchinos aguarda ya preparada para acudir en peregrinación el viernes 12 de septiembre por la tarde al templo mayor. Lo hará con aspecto y traje de pastora recordando el sueño de Fray Isidoro de Sevilla.

Los integrantes del Redil Eucarístico se suman así a la llamada para obtener la indulgencia plenaria y lo harán en torno a la Virgen, que a la ida «bajará más Pastora que nunca y va a subir más Reina que nunca», en palabras de la hermana mayor del Redil, Inmaculada Luque.

La primera jornada estará bajo un granado natural y estrenando nueva saya color jacinto y tocado de gasa en tonos maquillaje. En la mano izquierda lleva flores naturales y acaricia con la derecha la oveja que le ofrece unas flores, símbolo de las oraciones de las almas.

Ida Itinerario del traslado a la Catedral 16.45 horas. Salida a la plaza de Capuchinos

Plaza Virgen Paz y Esperanza, Carbonell y Morand, María Cristina

Conde Cárdenas, plaza de la Compañía, Santa Victoria (17.35)

Ángel de Saavedra, Barroso, plaza de la Agrupación de Cofradías

Conde y Luque, Deanes, Judería, Cardenal Herrero (18.20)

Magistral González Francés, Puerta de Santa Catalina

Patio de los Naranjos, Puerta de las Palmas (18.45)

18.50 horas. Entrada en la Catedral

Acompañará musicalmente en este traslado a partir de las 16.45 horas el conjunto de metales Gregis Mater agregado al Redil hasta la llegada al recinto catedralicio a las 19.00 horas.

Al día siguiente, sábado, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá la misa en la que intervendrá el coro Yerbabuena. El Redil contará con la presencia de corporaciones pastoreñas de Málaga, Sevilla, San Fernando y de hermandades de gloria y penitencia de Córdoba.

Regreso Recorrido de la procesión triunfal de la Catedral a Capuchinos 20.00 horas. Salida de la Catedral, Patio de los Naranjos

Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés

Cardenal Herrero, Judería, Deanes, Conde y Luque (20.40)

Plaza Agrupación de Cofradías, Barroso, Ángel de Saavedra

Jesús y María, plaza de las Tendillas (21.12), Diego de León

Alfonso XIII, plaza de las Capuchinas, Conde de Torres Cabrera

Ramírez de las Casas Deza, Cardenal Toledo, Carbonell y Morand

Plaza Virgen Paz y Esperanza

22.45. Entrada en la plaza de Capuchinos, convento

Tras la misa, la procesión de regreso saldrá a las 20.00 por la Puerta de las Palmas y la hora de llegada a Capuchinos es las 22.45 horas, por calles profusamente engalanadas para que todo el mundo se emocione y alegre a su paso (hay tres veces más decoración que en septiembre de 2024 y se dispone un nuevo arco en la calle de la Pastora).

La imagen de la Pastora presentará en esta segunda ocasión un aspecto dentro de su iconografía bien distinto, pues estrenará la saya de las Amapolas, una pieza de finales del siglo XIX de gran riqueza en bordados recién restaurada por Cyrta.

Tras el paso irá la banda de música de la Esperanza, a la que el Redil le une una especial vinculación. La papeleta de sitio de la salida procesional la firma el artista Raúl Muñoz Gallardo.

El Redil está integrado por 150 hermanos en los que todos, incluidos los jóvenes, trabajan, subraya Luque, y es posible preparar con tanto esmero y cariño esta celebración en el mes de la Natividad de María.