El tiempo para el Viernes de Dolores en Córdoba: estas son las horas con mayor probabilidad de lluvia

Viernes de Dolores en Córdoba. Día grande como preludio a la Semana Santa. Una jornada cargada de actos simbólicos y muy cofrades que suele ser motivo para que miles de cordobeses disfruten de las últimas horas de Cuaresma. Sin embargo, la preocupación por el tiempo y la llegada de la borrasca Olivier ha generado inquietud en los últimos días sobre cuál será el devenir de los cielos en la Pasión.

Tiempo previsto en Andalucía, Ceuta y Melilla desde 10-04-2025 hasta 16-04-2025. Info siempre actualizada en https://t.co/3zCHJmsBfk pic.twitter.com/mhF0D8ZOA5 — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) April 10, 2025

Este viernes es el día en que las colas se apoderan de la plaza del Cristo de los Faroles para ver a la Señora de Córdoba. Rezo para la Virgen de los Dolores a partir de las 10.00 horas con eucaristía celebrada por el obispo Demetrio Fernández en su último acto ante la dolorosa antes de la llegada del nuevo prelado.

A pocos metros, el besamanos de la Virgen de la Paz. Y a partir de ahí hasta un total de cinco besamanos y exposiciones a fieles y devotos para cerrar la noche con ocho vía crucis repartidos por diferentes barrios de Córdoba. Una agenda apretada para cofrades que están muy pendientes del cielo.

Viernes de Dolores Horas con más probabilidad de lluvia en Córdoba 1 2.00 horas. 0,4 litros por metro cuadrado 2 10.00 horas. 0,1 litros por metro cuadrado 3 15.00 horas. 2 litros/m2. Alta probabilidad de tormenta 4 16.00 horas. 0,3 litros por metro cuadrado. Alta probabilidad de tormenta 5 17.00 horas. 3 litros por m2. Alta probabilidad de tormenta

Nazareno, Remedio de Ánimas, Rescatado, Prendimiento, Jesús de la Redención, Jesús de la Sangre, Jesús Caído, Angustias, Misericordia, Cristo de Gracia, Buen Suceso, Piedad... Todas ellas concitarán los pasos de muchas personas este viernes y todos ellos pendientes de la meteorología.

La Agencia Estatal de Meteorología plantea una alta probabilidad de lluvia en la primera mitad del día (cien por cien) como en la segunda (un 95%) con riesgo tormentoso en las primeras horas de la tarde. No hay avisos por alertas de ningún tipo y se espera, no obstante, que la lluvia que caiga no sea muy intensa. De hecho la previsión de la Aemet por horas suma no más de 6 litros por metro cuadrado en un día que el termómetro llegará a los 23 grados de máxima y los 12 de mínima.

