Pasión en Córdoba

El Socorro de Córdoba anticipa la Navidad con su muestra de dulces conventuales

La hermandad vende a partir del martes productos hechos en Córdoba y el resto de Andalucía

Dulces conventuales por muchas buenas causas: las hermandades abren sus muestras en Córdoba

Los marroquíes del convento de la Purísima Concepción de Osuna, en imagen de archivo
Los marroquíes del convento de la Purísima Concepción de Osuna, en imagen de archivo Valerio Merino
Julia García Higueras

Córdoba

La hermandad del Socorro va a ser de las primeras en avanzar la inminente Navidad con la apertura de su muestra de dulces conventuales en la ermita, situada en la plaza del Socorro.

En esta ocasión reúne productos de nueve conventos de Córdoba, ... Aguilar de la Frontera, Belalcázar, Montilla, Estepa, Osuna, Marchena y Baza. El horario desde el 25 de noviembre al 2 de diciembre será de 10.30 a 14.00 horas.

