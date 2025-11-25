El Socorro de Córdoba anticipa la Navidad con su muestra de dulces conventuales

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad del Socorro va a ser de las primeras en avanzar la inminente Navidad con la apertura de su muestra de dulces conventuales en la ermita, situada en la plaza del Socorro.

En esta ocasión reúne productos de nueve conventos de Córdoba, ... Aguilar de la Frontera, Belalcázar, Montilla, Estepa, Osuna, Marchena y Baza. El horario desde el 25 de noviembre al 2 de diciembre será de 10.30 a 14.00 horas.

Entre el 3 de diciembre y el puente de la Inmaculada, hasta el lunes 8 de diciembre será de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, como figura en el cartel dispuesto en la fachada de la ermita. Listado Los conventos participantes Convento de Santa Ana y San José, de las Carmelitas Descalzas de Córdoba.

Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, de las Carmelitas Descalzas de Córdoba.

Convento de Santa Clara de la Columna, de las Clarisas de Belalcázar.

Convento de Santa Clara de Jesús, de las Clarisas de Estepa.

Convento de Santa Clara, de las Clarisas de Montilla.

Convento de la Purísima Concepción, de las religiosas Madres Concepcionistas, de Osuna.

Monasterio de la Santísima Trinidad, de las Madres Dominicas de Baza.

Convento de Clarisas de Santa María de la Purísima Concepción, de las Clarisas de Marchena.

Monasterio de San José y San Roque, de Aguilar de la Frontera. Se trata de una manera de apoyar económicamente a muchas comunidades de religiosas. El Socorro cuenta para la edición de este año con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y el Palacio de Congresos. En 2024 el Socorro organizó su muestra en la plaza del Dulce Nombre (la Calahorra), los primeros días de diciembre, con delicias de ocho conventos.

