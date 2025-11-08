La Virgen de las Tristezas, la sobria estampa de Lunes Santo llevada a noviembre por su cincuentenario en Córdoba

Recogimiento, seriedad y oración lo impregnan todo. Los escapularios y los rosarios negros en la mano durante el rezo del rosario y las voces entonan el 'Stabat Mater' mientras el sol de la tarde hace brillar el impoluto baldaquino.

La «Abadesa del llanto», ... como la inmortaliza en un soneto Pablo García Baena, se ha adentrado en las calles de la Judería para llegar al interior de la Catedral y el silencio se ha ido imponiendo de manera natural con su atmósfera única de incienso, belleza y luto allá por donde ha pasado.

Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas va plena en belleza, con su clásico exorno floral en tonos rosas, el rostrillo de pedrería, su manto negro y la absoluta novedad de comparecer en las calles con una saya blanca de lamé de plata, un tejido antiguo que ofreció en su momento el poeta de Cántico, uno de los fundadores de la cofradía y hermano de honor.

Ha sido la primera salida extraordinaria de Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas en los 50 años de historia en la cofradía de Ánimas y no puede ser otro mes que el de noviembre, tiempo consagrado a los santos y los difuntos.

El 8 de noviembre de 1975 la imagen, adquirida en Écija, recibió la bendición en la parroquia de San Lorenzo y, transcurrido medio siglo, la hermandad ha acudido a la Santa Iglesia Catedral, donde el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha celebrado una misa de acción de gracias en la que los presentes han conmemorado esta fecha y recordado a los ausentes.

En el paso de la Virgen se ha dispuesto excepcionalmente la Santa Espina que habitualmente va en el paso del Cristo de Ánimas, y se han estrenado las nuevas coronas en alpaca sobredorada que rematan las tulipas del baldaquino.

El brillo de la saya blanca, estas coronas, las joyas lucidas ofrecidas durante estas cinco décadas han dado realce a todo el tiempo forjado al calor de la sobriedad y una estética inconfundible. El estandarte del Cristo del Remedio de Ánimas ha traído a la mente al crucificado que permanece en su iglesia.

El hallazgo de la imagen de la Virgen «tiene todo el viejo encanto de las crónicas», escribía García Baenaen el panegírico conmemorativo del 25 aniversario de la bendición. Buscaban en un anticuario de Écija Ricardo Ruiz Baena, Patricio Carmona, José Laguna y Antonio Castelló».

En ella encontraron la dolorosa de vestir de luto que buscaban, una talla antigua, con las manos unidas, «con un resplandor ecijano de plata cordobesa».

Coro

El coro de la hermandad, con las voces masculinas y femeninas, ha puesto este sábado sus cantos en el sobrio caminar de la Virgen y también en la eucaristía. Al 'Stabat Mater' se han sumado piezas polifónicas.

El obispo, en su homilía, ha aludido a la imagen de la Virgen «que sufrió, como muestran sus párpados inflamados» y tiene sus «manos orantes». Mirando a nuestra Madre, «templo de Dios, celebremos con gratitud este 50 aniversario de la devoción de la imagen».

«Recordemos a todos aquellos que a lo largo de todo este tiempo la han venerado y le han orado para que su protección nunca deje de cuidarnos», ha añadido, entre los que ha mencionado a todos sus integrantes, el hermano mayor actual y anteriores hermanos mayores.

El cortejo tiene aún por delante la tarde noche del sábado en el regreso junto a la Virgen de las Tristezas a su templo de San Lorenzo, eco en otoño de los Lunes Santos de Córdoba.