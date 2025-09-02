Las sillas de carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba se agotan a 40 días de la cita

Nuestro Padre Jesús del Calvario, durante la Magna Nazarena de 2019

Las sillas de la carrera oficial del Vía Crucis Magno 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente' se han agotado ya a 40 días de la cita, si bien todavía quedan a la venta más de 2.000 asientos libres en el Campo Santo de los Mártires, Santa Teresa Jornet y Ronda de Isasa.

ABC ha comprobado en la plataforma de venta en la página web de la Agrupación de Hermandades y Cofradías que se pueden adquirir aún localidades a un precio de 25 euros cada una para admirar el itinerario parcial de las hermandades en esta celebración diocesana.

Así, permanecen a la venta en la plaza del Campo Santo de los Mártires 722 entradas; en Santa Teresa Jornet, 422 entradas; y en Ronda de Isasa en el tramo próximo a Santa Teresa Jornet, 1.268, lo que supone un total de 2.412.

Por contra, no hay nada disponible ya en la calle Caballerizas Reales, Amador de los Ríos, Torrijos, Cardenal Herrero, el Patio de los Naranjos, otro sector de Ronda de Isasa, Caballerizas Reales, y Doctor Fleming.

Disposición Hermandades que van por cada recorrido parcial Por Doctor Fleming: Aguas de Palma del Río, Sagrada Cena, Huerto de Cabra, Columna de Priego de Córdoba, Afligidos de Puente Genil, Pasión, Angustias de Montoro, Esperanza del Valle, Paz y Esperanza, Huerto de Córdoba, Perdón, Redención, Columna de Lucena, Coronación de Fernán Núñez, Caído de Aguilar de la Frontera, Expiración de La Rambla, Conversión y Resucitado.

Por Ronda de Isasa y Santa Teresa Jornet: Caridad de Pozoblanco, Calvario, Angustias de Córdoba, Rescatado, Coronación de Espinas de Córdoba, Cristo de Zacatecas de Montilla, Virgen de la O, Virgen de la Esperanza, Prendimiento, Sentencia, Jesús Nazareno, Buen Suceso, Cristo de las Penas, Remedio de Ánimas y Santo Sepulcro de El Carpio.

Precisamente este lunes primero de septiembre la Agrupación indicó que al adquirir las sillas en las carreras parciales se tiene la posibilidad de admirar sólo allí a las hermandades con la música de sus bandas y agrupaciones.

Además, pueden resultar más cómodas y accesibles para familias con niños y personas mayores al evitar las aglomeraciones de público que pueden darse en el entorno de la Catedral.

La venta al público en general se abrió el 4 de agosto, con la opción digital de la web y la presencial en la sede de la Agrupación en la calle Isaac Peral, número 6, de lunes a viernes, (de 9.00 a 13.00 horas). Para los abonados y las hermandades comenzó el 31 de julio. Las tarifas oscilan entre los 22 y los 33 euros, según la ubicación exacta que se escoja.

La carrera oficial abarca Caballerizas Reales, Amador de los Ríos, Torrijos, Cardenal Herrero y el Patio de los Naranjos. La carrera parcial, Doctor Fleming, Campo Santo de los Mártires, Rodna de Isasa y Santa Teresa Jornet.