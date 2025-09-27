Sigue en directo por TV la Magna de Lucena 2025

El Cristo del Silencio, en su paso, para la Magna de Lucena

La Magna procesión Lucena vive la Pasión podrá seguirse en directo por televisión y admirar los 18 pasos pertenecientes a 17 cofradías, en un acto que estará presidido por María Santísima de Araceli, Patrona del municipio y del Campo Andaluz.

Todas las emisiones de la carrera oficial en directo figuran en este enlace de la Agrupación de Cofradías de Lucena, organizadora de la cita con el patrocinio del Ayuntamiento y la Diputación.

Las emisiones en directo serán en Videoluc Televisión, PTV Telecom (para Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Linares, que puede verse pinchando en este enlace).

Así mismo, pueden verse por 7 Televisión y Canal Cofrade (que abarca más de 40 municipios de Andalucía). El programa Paso a Paso de Canal Sur Radio también realizará una cobertura de la Magna de Lucena, según informa la Agrupación de Cofradías.