Así te hemos contado en directo el Jueves Santo de Córdoba

La Semana Santa de Córdoba 2022 cuenta este Jueves Santo con seis hermandades que van a salir a la calle con sus titulares gracias a la previsión del buen tiempo . Desde ABC Córdoba y Pasión en Córdoba te ofrecemos el minuto a minuto de todo cuanto ocurre a lo largo de esta jornada.

El horario previsto es el siguiente:

•Nazareno. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno (17.20-23.00)

• Caridad. Parroquia de San Francisco (17-22.15)

•Caído. Iglesia conventual de San José (17.05-00.45)

•Sagrada Cena. Parroquia del Beato Álvaro de Córdoba (18-1.30)

•Angustias. Iglesia conventual de San Agustín (18.45-2.05)

•Gracia. Parroquia de Nuestra Señora de Gracia (19.05-2.45).