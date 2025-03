El patero del lunes | 'Simbólicas', por Miguel Ángel de Abajo

Miguel Ángel de Abajo 08/03/2021

ESTE año, es el año de la p apeleta de sitio simbólica. No hay procesión, pero hay papeleta de sitio. No se sale, pero se paga. Está muy bien que esta iniciativa haya prosperado entre las hermandades, porque las hermandades no son de la junta de gobierno, por lo tanto, todos, en la medida de sus posibilidades, debemos contribuir a su mantenimiento, lo mismo que quienes no puedan hacerlo, y en las circunstancias actuales puede que sean muchos, no tienen que sentirse obligados a ello. No hay salida procesional, pero hay gastos, y las hermandades tienen que afrontarlos. Por eso, bienvenidas sean las papeletas simbólicas.

Pero, ¿en qué se parece la papeleta simbólica a la estación de penitencia simbólica ? ¿Puede haber estación de penitencia simbólica? ¿Es coherente que se acepte la papeleta simbólica y se mire de reojo a la estación de penitencia simbólica?... En la catedral se van a realizar estaciones de penitencia simbólicas cada mañana de la Semana Santa, a mediodía. Bueno, se les puede llamar simbólicas por el formato: el aforo estará restringido, no habrá nazarenos, ni palios, ni misterios. Pero lo fundamental si estará, y lo fundamental es el Santísimo. No habrá cortejos, pero sí una representación simbólica de los mismos, no participará la hermandad al completo, pero sí el estandarte que la simboliza, no estará la imagen devota, pero sí el cuerpo de Cristo , que no es un símbolo, sino una Verdad. Por lo tanto, ¿se puede recelar de esta estación de penitencia simbólica en la catedral, mientras se promueve (en algunos casos) la papeleta contante y sonante simbólica? Es decir, ¿soy simbólico para lo que me conviene, y para lo que no me conviene soy hiperrealista?

Algunas hermandades han anunciado actos para los días de salida y no han incluido (a lo mejor por despiste, o desinformación mía), la estación de penitencia en la catedral, incluso a la misma hora de ésta, al mediodía, han programado actos en sus parroquias. Surgen dudas ante estas actitudes, no se sabe si son debidas a desconocimiento, o a un deseo de desmarcarse de acuerdos comunitarios del pleno de hermanos mayores por considerarlos, quizás, poco ortodoxos, poco ‘ cofrades ’.

Pero, ¿es ortodoxa la pandemia y las medidas que nos está obligando a tomar? ¿Es ortodoxo considerar que un acto de adoración al Santísimo en la catedral no es propio de la ortodoxia cofrade ?

