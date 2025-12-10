El Señor del Perdón y la Virgen del Rocío y Lágrimas de Córdoba están ya en la Trinidad

Los sagrados titulares de la cofradía del Perdón han dejado la iglesia de San Roque y se encuentran ya recibiendo culto en la parroquia de la Trinidad. Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima del Rocío y Lagrímas permanecen dispuestos en la ... capilla del baptisterio.

Las imágenes fueron llevadas en traslado privado, según informa la hermandad y se hace así realidad lo que los hermanos de la corporación aprobaron en cabildo extraordinario de septiembre de 2025: el cambio a la Trinidad y el mantenimiento de la salida y entrada de la estación de penitencia desde San Roque el Miércoles Santo.

La cofradía optó por esta fórmula para garantizar mejor el culto diario, las visitas y el rezo a sus titulares en este templo en vez de continuar en la pequeña iglesia en la calle Buen Pastor vinculada con la residencia de mayores San Juan de la Cruz, con un horario de apertura más restringido.

La capilla del baptisterio ha acogido en el pasado a ambas imágenes cuando San Roque ha tenido que cerrar, puesto que pertenece a su feligresía, y en este lugar estuvieron en otra época también las de la Sagrada Cena, hoy en Poniente.

El triduo en honor de la Virgen del Rocío y Lágrimas en noviembre ha sido el último celebrado en San Roque. A este lugar retornará temporalmente la cofradía el tercer fin de semana de la Cuaresma de 2026 para preparar la estación de penitencia.

Con el regreso del Perdón son cuatro hermandades las que tienen su sede en la Trinidad: la del Vía Crucis del Cristo de la Salud, la Santa Faz y la filial de la Virgen de la Sierra.

El sábado 13 de diciembre el Perdón tiene previsto celebrar en la calle Camino de los Sastres, en el barrio de Ciudad Jardín, su tradicional zambomba con música para anticipar la llegada de la Navidad, a partir de las 13.30 horas.