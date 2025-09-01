El Señor del Huerto de Córdoba visitará las reliquias de los Santos Mártires al terminar la Misión

El paso del Señor del Huerto, el Domingo de Ramos de 2025 por la plaza de la Corredera

Lo madurado desde hace mucho tiempo atrás por la hermandad de la Oración en el Huerto de Córdoba está muy cerca de dar sus frutos. La Misión Evangelizadora que desarrollará en el Sector Sur tendrá como broche la visita del Señor del Huerto a las reliquias de los Santos Mártires el 20 de septiembre en San Pedro, durante la procesión extraordinaria de regreso a San Francisco.

Así lo comunica la cofradía al desgranar los itinerarios que seguirá su titular en los respectivos traslados a la parroquia de San Ignacio de Loyola primero, en el vía crucis misionero y la lllegada a la Catedral después, y el regreso final a su sede.

El sábado 20 de septiembre tiene un recorrido con cierto parecido al que sigue los Domingos de Ramos, pero a la inversa y sin pasar esta vez por la calle de la Feria.

Al llegar a la plaza de la Corredera no irá por la Espartería, sino por Sánchez Peña y Maese Luis, que son calles estrechas y al no llevar el palio de la Virgen de la Candelaria es factible. Seguirá por Huerto de San Pedro el Real hasta dirigirse al Compás de San Francisco.

En el vía crucis misionero vespertino del 19 de septiembre entre los templos de San Ignacio de Loyola y el de la Sagrada Familia por las calles del Sector Sur estará presente el Señor: San Ignacio de Loyola, Libertador Sucre, Libertador Hidalgo y Costilla, Libertador José Gervasio Artigas, Motril, La Rábida, Algeciras y la parroquia Sagrada Familia.

Inmediatamente después comenzará su traslado a la Catedral atravesando el Puente Romano.

La Misión del Huerto, que se incluye en los actos de conmemoración del 50 aniversario de la refundación de la cofradía, comenzará el viernes 12 de septiembre con el traslado del Señor a la parroquia de San Ignacio de Loyola a partir de las 20.00 horas por San Fernando, Cardenal González, el Triunfo y el Puente Romano y la Puerta de Santa Catalina.

El traslado procesional extraordinario a San Francisco se producirá el 20 de septiembre a las 19.00 horas con el acompañamiento de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba.

Septiembre 2025 Itinerarios de la Misión Evangelizadora del Huerto de Córdoba 12 de septiembre. Traslado del Señor del Huerto a San Ignacio de Loyola. 20.00 horas: Compás de San Francisco, San Fernando, Cardenal González, Corregidor Luis de la Cerda, Triunfo, Puente Romano, Bajada del Puente, plaza de Santa Teresa, calle del Rosario, carretera de Castro, Priego de Córdoba, plaza del Mediodía, Algeciras, Libertador Sucre y parroquia de San Ignacio de Loyola.

19 de septiembre. Vía crucis misionero. 19.00 horas: San Ignacio de Loyola, Libertador Sucre, Libertador Hidalgo y Costilla, Libertador José Gervasio Artigas, Motril, La Rábida, Algeciras y parroquia de la Sagrada Familia.

19 de septiembre. Traslado a la Catedral, tras el Vía crucis misionero: plaza del Mediodía, Puente Genil, Beato Henares, calle del Rosario, plaza de Santa Teresa, bajada del Puente, Puente Romano, Triunfo, Corregidor Luis de la Cerda, Magistral González Francés, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, Catedral.

20 de septiembre. Traslado procesional extraordinario a San Francisco. 19.30 horas: Puerta de las Palmas de la Catedral, Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, Lucano, Lineros, Don Rodrigo, plaza de San Pedro, basílica de San Pedro (veneración a los Santos Mártires), plaza de la Almagra, plaza del Socorro, plaza de la Corredera, Sánchez Peña, Maese Luis, Huerto San Pedro el Real, Compás de San Francisco y parroquia de San Francisco.

Los cultos extraordinarios se componen, además, del besapiés del 13 de septiembre en San Ignacio de Loyola de 9.00 a 14.00 horas, y una función solemne presidida por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, (20.00 horas).

El 20 de septiembre a las 18.00 horas el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá la misa estacional de acción de gracias en la Santa Iglesia Catedral. Durante el traslado triunfal de la imagen a San Francisco habrá un acto de veneración a las reliquias de los Santos Mártires en la basílica de San Pedro.