La Semana Santa de Córdoba recibe a la Presentación y busca los ajustes para nuevas cofradías

Seis tardes con seis cofradías. La decisión de la hermandad de la Presentación al Pueblo de aceptar integrarse en el Lunes Santo de Córdoba pone fin a más de dos años de debates en torno a la jornada que tenía que ocupar y también permite hacer ver cómo puede ser la incorporación en el futuro de otras corporaciones.

Por primera vez en la historia reciente de la Semana Santa una hermandad agrupada no podía sumarse a la carrera oficial por falta de acuerdo. Su primera opción, para 2024 y 2025, siempre fue el Miércoles, pero chocaba con un problema que más que propio parte de la configuración de la carrera oficial.

La cofradía llega, como otras muchas, desde la zona oriental de la ciudad, en su caso desde el barrio de Cañero. Eso la obliga a llegar por la Cruz del Rastro y a regresar por el mismo lugar. Su incorporación como primera pudo haber creado dificultades, ya que tenía que llegar a la Cruz del Rastro cuando ya la Misericordia hubiera pasado a la Ribera. Muchas llegan por el este y salen también por el este.

Noticia Relacionada Ritmo antes que estética: las cofradías buscan la carrera oficial por la Victoria y Fleming Luis Miranda Una decena llegarán o regresarán de la carrera oficial por un lugar que permite mayor velocidad

Es algo que se lograba cuando sólo había cuatro en la primera parte de la jornada (Perdón, Paz, Calvario y Misericordia), pero que no estaba garantizado con cinco. Ni la Agrupación ni la Presentación querían optar por un lugar más tardío, en el quinto lugar, porque eso habría supuesto volver a San Vicente Ferrer de madrugada.

La solución del Lunes Santo, que había quedado con cinco cofradías de la marcha de la Vera-Cruz, supone la integración en una jornada que no presenta esos problemas: cuando la Merced, que seguiría siendo la primera, llegue al final de Cardenal González, la Sentencia ya estará en la Ribera y la siguiente, el Vía Crucis, se aproxima a la carrera oficial por Santa Teresa Jornet.

En las próximas semanas se configurará de forma definitiva la jornada. Quedan así seis tardes con seis cofradías cada una, más Entrada Triunfal, Buena Muerte y Resucitado, lo que da una cifra total de 39.

Sin prisas

También está la pregunta de lo que sucederá en el futuro, cuando se quieran sumar la O, la Quinta Angustia, la Confianza o la Bondad. Las dos primeras ya son cofradías de pleno derecho, aunque ninguna lo tiene en el horizonte inmediato.

La configuración actual de la carrera oficial tiene todavía como talón de Aquiles el hecho de que muchas cofradías llegan por la zona oriental. Cada vez son más las que lo hacen por Fleming, porque supone evitar el encuentro entre las que llegan al recorrido común y las que vuelven por Cardenal González, una vía posible para las primeras del día.

De las que pueden sumarse próximamente, la O tendría que hacerlo por la zona oriental si no quiere añadir metros a una estación de penitencia ya bastante larga, y la Bondad también debería hacerlo por allí, desde la Fuensanta.

De las nuevas cofradías, algunas como la Bondad o la O sólo podrían llegar por la zona oriental, y salir también por ahí

El Cristo de la Confianza, desde la parroquia de la Inmaculada, en Ciudad Jardín, lo haría por el oeste, y la Quinta Angustia, con sede en la Merced, no tendría demasiado trastorno si utilizara Fleming. Con un plazo más largo estarían la Victoria, las Lágrimas o la Salud de Puerta Nueva.

En todos los casos sería necesario un ajuste muy fino, que hiciese compatibles los horarios y recorridos de las que ya están en la Semana Santa con el derecho de las demás a sumarse a la carrera oficial y la necesidad de que los cruces sean limpios.

El Vía Crucis Magno tendrá una carrera oficial distinta, con comienzo en Amador de los Ríos y muchos accesos por la Victoria y Doctor Fleming. Puede ser algo excepcional o un ensayo para una carrera oficial futura que no puede perder la Catedral. Sí perdería un problema actual al desplazar la llegada al oeste y la salida al este.