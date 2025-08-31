La segunda Cuaresma, las hermandades de Córdoba vuelven al trabajo en siete semanas de citas extraordinarias

No se puede hablar de parón entre agosto y septiembre porque apenas son tres semanas libres entre la Asunción y la Fuensanta, pero a partir de que comienza el octavo mes del año la actividad de las hermandades de Córdoba, como la de gran parte de la sociedad, se hace más pausada. No faltan las procesiones, pero para otras muchas es época de espera.

Septiembre llega en 2025 casi como una Cuaresma a final de verano y principios del otoño con un gran abanico de citas extraordinarias, entre las que no sólo figura el esperado Magno Vía Crucis 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente', que será el 11 de octubre.

Así, todo comenzará entre el 6 y el 8 de septiembre con la presencia en las calles y en su santuario de la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Córdoba y de las cofradías.

Carácter extraordinario revestirá este año la procesión de la Divina Pastora de Capuchinos, que irá a la Catedral por el Año Jubilar en traslado el 12 de septiembre y regresará en procesión el 13 de septiembre.

Ese día también habrá una cita especial: es el rosario de María Santísima en su Soledad y lo hará de forma procesional y bajo palio, con una estética muy distinta a la del Viernes Santo y, por supuesto, con banda de música.

Saldrá la Virgen de Villaviciosa, pero también Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos, que desde ahora lo hará con una periodicidad de cinco años y entre la segunda quincena de septiembre y primeros días de octubre (no en mayo).

Para completar las citas novedosas también será especial el rosario de María Santísima Nazarena, que irá en su paso sin palio, como sucedió en sus primeras salidas. Poco después se someterá a una restauración.

En ese mes saldrán la Virgen del Rayo y Nuestra Señora del Socorro (el 28 de septiembre, justo después de la restauración a que se ha sometido en los últimos meses).

En septiembre será también la Misión del Señor del Huerto en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en el Sector Sur. El traslado a ese templo está previsto el 12 de septiembre, mientras que el vía crucis misionero y el traslado a la Catedral son el 19 de septiembre. El posterior regreso del Señor en procesión triunfal desde la Catedral a San Francisco, el 20 de septiembre.

En paralelo, el vía crucis con el Cristo del Amor, dentro de la Misión diocesana, será el 19 de septiembre por las calles de su feligresía. Durante su itinerario, visitará las parroquias de Santa Isabel de Hungría, y San José y Espíritu Santo, así como a la Comunidad de Madres Mercedarias.

El 18 de septiembre la archicofradía de la Vera-Cruz promueve una procesión eucarística que recorrerá todo el distrito sur, y el rezo del rosario de la aurora el 20 de septiembre con la imagen de la Divina Pastora de las Almas por las calles de la feligresía. La habitual procesión de la Divina Pastora de la Vera-Cruz será el 19 de octubre.

El 4 de octubre la Custodia de Arfe con el Santísimo estará en Poniente por la celebración del Encuentro de laicos, que reunirá a las hermandades y cofradías, las asociaciones y secciones de Adoración Nocturna Española y Adoración Nocturna Femenina Española de toda la diócesis de Córdoba.

Las cofradías vivirán ya los preparativos del Magno Vía Crucis, que tendrá su día grande el 11 de octubre con 34 pasos, y otras tres jornadas posteriores para los regresos: 13, 17 y 18 de octubre, que prometen ser históricos.