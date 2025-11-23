Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Los Santos Mártires de Córdoba, la entrega por la fe que une pasado y presente en las calles

Recogimiento, solemnidad y fervor en la procesión que la Misericordia desarrolla con las reliquias a la Catedral para recordar su hallazgo hace cuatro siglos y medio

Rogativas, agradecimientos y celebraciones: las 16 veces que los Santos Mártires de Córodba han salido a la calle

Las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba, durante la solemne procesión de este domingo por el 450 aniversario de su hallazgo
Julia García Higueras

Córdoba

La gelidez con que amanece el domingo ha quedado en segundo plano cuando las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba han salido desde San Pedro en medio de una gran solemnidad, con la calidez de los cantos y la música del grupo De ... Profundis y el respetuoso silencio de los selectos devotos congregados en la plaza.

