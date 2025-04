Santiago Muñoz Machado: «La Semana Santa de Córdoba es un prodigio de singularidad»

Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949) llega al pregón de la Semana Santa de Córdoba con una currículum y un desempeño profesión raras veces visto en el atril desde el que se anuncia la fiesta. Hoy es director de la Real Academia Española (RAE). Es también jurista especializado en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.

Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y catedrático de Universidad. Reconocido con el I Premio Gran Capitán de ABC Córdoba, ha escrito más de 40 libros entre el Derecho, la Historia y el ensayo, y ahora llega con una idea clara del pregón al atril del Gran Teatro. Será al mediodía de mañana, una jornada nueva tras varias décadas en el sábado.

-Conocemos mucho su perfil académico, literario y jurídico, pero no tanto como pregonero. ¿Debuta en la tarea de pregonar?

-Sí, debuto este año como pregonero de Semana Santa, pero no como pregonero. He hecho pregones, hace muchos años ya, de actividades religiosas, en mi pueblo, en Pozoblanco, como pregonero de la Virgen de Luna. Y también hice el Pregón Taurino de Sevilla.

-Acostumbrado a escribir y a hablar en público en muchas ocasiones y ante grandes auditorios, ¿cómo afronta un pregón?

-Un pregón es un género literario completamente distinto de los géneros literarios que yo cultivo, tanto escrito como oral. Exige una disciplina distinta. El pregón, tal y como lo define el diccionario de la Real Academia, busca motivar a las personas a las que se dirige, al auditorio, a participar en una actividad determinada. Es un discurso que tiene un propósito muy específico y por lo tanto debe tener unas connotaciones literarias y orales, de exposición oral, diferentes a las de cualquier otro texto que se escribe o que se lee.

-Y que se tiene que escuchar, ¿no?

-En efecto, es un texto oral, pensado para leerlo, para decirlo.

-Un pregonero de la Semana Santa de Córdoba doy una recordada definición de lo que era un pregón: «Ni sermón ni conferencia». ¿Está de acuerdo con ello?

-El pregón no sé si no tiene que ser un poco sermonario, pero sí estoy de acuerdo con que los pregoneros no son, en general, personas autorizadas para sermonear ni para dar muchos consejos, si es que el sermón incluye el consejo o la recomendación. Un discurso tampoco es, porque un discurso, o una conferencia, es una comunicación oral muy técnica, muy fría. El pregón ideal tiene que buscar un tono más apasionado, además de ser culto o erudito. Pero eso es el ideal: no es nada sencillo encontrar ese equilibrio.

-¿Qué conoce de la Semana Santa de Córdoba? ¿Ha tenido la oportunidad de vivirla?

-He estado pocas veces en la Semana Santa de Córdoba, pero sí un par de veces. Eso sí, estudiarla la he estudiado en profundidad, en serio, para este pregón.

-¿Y cómo la ve? ¿Qué le parece lo que ahora sabe de la Semana Santa de Córdoba?

-Es un prodigio, como lo son todas las manifestaciones de Semana Santa, en general, en España. Pero la de Córdoba en particular me parece muy singular y por razones de la evolución que ha tenido desde las primeras manifestaciones en el siglo XV. No se lo cuento, porque lo contaré en el pregón.

-Nació usted en Pozoblanco, un lugar, que, como todas las localidades de Córdoba y Andalucía, celebra de forma intensa la Semana Santa. ¿Fue también su caso?

-Yo era un niño de Pozoblanco, y por lo tanto participé en todo. Soy hermano de varias de las cofradías que procesionan en Pozoblanco y salí en ellas de niño. Aunque hace mucho tiempo que no lo hago, me mantengo como hermano de algunas cofradías, como la de Nuestro Padre Jesús Nazareno o la de los Salesianos.

-¿Encuentra muy cambiada la Semana Santa en este tiempo?

-Eso es manifiesto, pero, para sorpresa de muchos, va creciendo la atención que se presta a la Semana Santa, e incluso creo que cada vez mejor.

-¿Qué le parece el contraste entre la secularización y el crecimiento en todas partes de la Semana Santa?

-Pues sí, en efecto se nota, es una evidencia que en córdoba en los últimos ha crecido el número de cofradías y de hermandades. La actividad de la religiosidad popular en la Semana Santa no ha decrecido, sino al contrario

-Cuando haya terminado de pronunciar el pregón, ¿qué aspira a escuchar?

-En primer lugar, que les ha entretenido, y que les ha parecido ilustrativo. Que han aprendido algo, como yo, a la hora de estudiarlo. He aprendido mucho a la hora de estudiar el pregón.